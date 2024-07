Hude kritike po slabi predstavi LeBronovega sina: 'Ni profesionalen košarkar'

OGLAS

Med tem, ko se njegov oče LeBron James z reprezentanco ZDA pripravlja na olimpijske igre v Parizu, se Bronny James na svojo prvo profesionalno sezono pripravlja v 'poletni ligi', ki jo liga NBA organizira pred vsako sezono. Čas v Las Vegasu naj bi mladi košarkarji, ki želijo nastopati v ligi NBA, izkoristili za dokazovanje v upanju, da bodo v prihajajoči sezoni imeli čim višjo minutažo v NBA moštvih. Že pred izborom Bronnyja Jamesa na letošnjem naboru so mnogi strokovnjaki namigovali, da še ni dovolj dober za mesto v enem od NBA moštev. Čeprav njegov odnos do soigralcev, posvečenost trdemu delu in pristop na tekmah niso pod vprašajem, pa naj bi mlajši James imel veliko pomanjkljivosti. Kljub temu, da igra na poziciji branilca, je visok "le" 188 centimetrov.

Bronny James in LeBron James bi v prihodnji sezoni lahko postala edina oče in sin, ki bi na tekmi lige NBA zaigrala v istem moštvu. FOTO: AP icon-expand

Prvak ne verjame vanj V ligi, ki iz leta v leto vse več pozornosti namenja metu za tri točke, je dejstvo, da je na treh tekmah v Las Vegasu zgrešil vseh 15 metov za tri, izjemno zaskrbljujoče. Na zadnji tekmi proti Boston Celticsom je v 25 minutah igre zadel le enega od petih metov iz igre in dosegel dve točki, tri skoke ter eno podajo. Obračun med kelti in jezerniki je med občinstvom v družbi partnerke in igralke WNBA lige Kysre Gondrezick spremljal tudi Jaylen Brown, ki je po zmagi v finalu lige NBA proti Dallasu postal NBA prvak in MVP finalne serije.

SOFASCORE: Statistika Bronnyja Jamesa v letošnji poletni ligi v Las Vegasu FOTO: Sofascore.com icon-expand

Kamere so ga ujele, ko naj bi svoji izbranki dejal: "Mislim, da Bronny ni profesionalen igralec." "Mislim, da bo zagotovo igral v G League (razvojni ligi)," mu je odgovorila Gondrezick. Vsako moštvo v ligi NBA ima tudi razvojno moštvo v G League. Razvojno moštvo LA Lakersov se imenuje South Bay Lakers, domače tekme pa igra v El Segundi v UCLA Health Training Center, kjer trenira tudi moštvo Bronnyjevega očeta. Če je Jaylen Brown svoje pomisleke o mlajšemu Jamesu poskušal izraziti v zasebnih okoliščinah, pa se turški košarkar Enes Kanter ni mogel zadržati. "Pogovarjal sem se z mnogimi igralci v ligi NBA in vsi vedo, da je Bronny James mogoče res dober fant, ampak ni dovolj dober, da bi igral v ligi NBA. Na naboru je bil izbran zaradi LeBrona. J.J. Redick je trener moštva zaradi LeBrona," je svoje mnenje o 19-letniku podelil nekdanji center Fenrbahčeja, Utaha, Oklahome, New Yorka, Portlanda in Bostona.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči