Slabe novice za Golden State: poškodba Duranta hujša, kot se je sprva zdelo

Golden State je v domačem Oaklandu prišel do dveh zmag nad Portlandom, precej težje delo pa utegnejo imeti prvaki v Oregonu, kjer je Portland večji del sezone deloval izvrstno. Poleg tega bodo Bojevniki še naprej igrali brez Kevina Duranta, ki je poleg Stephena Curryjaprvo ime kalifornijske ekipe. "Upajmo, da bo okreval, zaenkrat je napredoval, toda poškodba je nekoliko resnejša, kot smo mislili na začetku," je priznal trener Oklahome Steve Kerr po drugi zmagi Golden Statea (114:111). "Videli bomo, kam bo vse skupaj peljalo, toda vsak dan se poslužuje terapij. Zaenkrat mu gre odlično, je popolnoma predan rehabilitaciji," je pristavil Kerr. Spomnimo: po poškodbi so iz tabora Bojevnikov sporočili, da naj bi Durant zaradi poškodbe mečne mišice izpustil le prvo tekmo serije s Portlandom.

Durant, ki se je poškodoval na peti tekmi serije s Houstonom, ne bo potoval z ekipo v Portland, so potrdili v Golden Stateu. Z ekipo in šefom medicinske stroke v klubu Rickom Celebrinijem bo opravljal intenzivno rehabilitacijo, da bi se čimprej vrnil in pomagal ekipi.