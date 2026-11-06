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Slavje beograjskih ekip v Evroligi

Beograd, 06. 11. 2026 23.02 pred 15 urami 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Nikola Kalinić, Dejan Davidovac, Miloš Teodosić

V 10. krogu košarkarske Evrolige je beograjska Crvena zcezda v Atenah presenetila branilce naslova Olympiakos z zmago z 62:57 ter Grkom preprečila, da se na prvem mestu razpredelnice izenačijo s Panathinaikosom.

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Odločitev o zmagovalcu je praktično padla že v prvem delu, ki so ga Srbi dobili s 40:22. Napeto je bilo v končnici, ko je minuto in 39 sekund pred koncem Evan Fournier gostitelje približal na 57:55, Christian Koloko je v naslednjem napadu razliko zvišal na +4, tekmo pa je po ukradeni žogi Jordana Nwore 43 sekund pred koncem s trojko odločil Chris Jones, ko je poskrbel za izid 62:55.

Nwora je za Crveno zvezdo dosegel 18 točk in 13 skokov, Bolgar Saša Vezenkov za Olympiakos pa 27 točk in šest skokov. Olympiakos je v skupini ekip s po sedmimi zmagami, kjer so tudi Fenerbahče, Valencia, Barcelona in Dubaj. Ta je danes s 93:75 slavil v Bologni, slovenski reprezentant Klemen Prepelič pa kljub visoki razliki ni dobil priložnosti za igro. Mfiondu Kabengele in McKinley Wright IV. sta za ekipo z Arabskega polotoka dosegla po 16 točk.

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Zmago je dosegla tudi druga beograjska ekipa Partizan, ki je bila z 88:67 boljša od Maccabija iz Tel Aviva. Bešiktaš je v Istanbulu izgubil z Žalgirisom iz Kaunasa s 67:83. Že v četrtek je Barcelona s slovenskim trenerjem Aleksandrom Sekulićem zabeležila sedmo zmago oziroma četrto v nizu. Premagala je Hapoel Tel Aviv s 93:90, ter z izkupičkom 7-3 skočila pod vrh razpredelnice. Josh Nebo je za Katalonce zbral 12 točk in 10 skokov.

Baskonia Stefana Joksimovića pa je doživela sedmi zaporedni poraz in je z 10-odstotno uspešnostjo zadnja na lestvici. Slovenski reprezentant pod vodstvom novega trenerja Velimirja Perasovića dobiva iz tekme v tekmo višjo minutažo. Po uvodnih nastopih, v katerih je igral le po nekaj minut, je na zadnjih štirih že pri povprečju 20 odigranih minut.

Stefan Joksimović
Stefan Joksimović
FOTO: Twitter

Tokrat je Joksimović, ki bo ta mesec dopolnil 18 let, tekmo začel v prvi peterki in bil na parketu skoraj 22 minut, v katerih je dosegel sedem točk ob metu iz igre 2:9 in ujel 4 odbite žoge. Baskonia je v Istanbulu proti Fenerbahčeju izgubila s 65:84. Panathinaikos, ki si z Olympiakosom deli prvo mesto v ligi, je v sredo v derbiju kroga sredi Madrida po podaljšku premagal madridski Real s 115:112.

Iz Italije pa prihaja tudi novica o trenerski menjavi. Luca Banchi bo po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa novi trener Armani Milana. Aktualni selektor italijanske reprezentance bo v Milanu nasledil Peppeja Poeto, ki ga je vodstvo kluba odpustilo po četrtkovem domačem porazu z Valencio (73:84).

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Klub je na desetih evropskih tekmah dosegel vsega eno zmago. Banchi naj bi ob vrnitvi v klub, kjer je deloval v obdobju med letoma 2013 in 2015, ekipo spet popeljal do nekdanje slave. Leta 2014 je Milanu po 18 letih znova priboril naslov italijanskega prvaka.

Banchi bo ob tem obdržal tudi funkcijo selektorja italijanske reprezentance. V pogodbi z italijansko košarkarsko zvezo je bila namreč obveznost polnega delovnega angažmaja zahtevana samo v prvem letu pogodbenega obdobja.

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