Slavna preteklost Dončićevih Lakersov: sloviti trener se bo pridružil legendam

Slovesnost bo pred tekmo proti Minnesota Timberwolves v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Phil Jackson, ki je Lakerse popeljal do petih naslovov prvaka, bo postal deveta osebnost tega kluba z lastnim kipom na ploščadi zvezdnikov Star Plaza. Tam se bo pridružil drugim velikanom, kot so Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson in Pat Riley.

Kipe imajo tudi Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor in Jerry West ter komentator Chick Hearn. Pokojnemu Bryantu sta posvečena dva kipa, v prihodnosti načrtujejo še odkritje tretjega. V 11 sezonah na mestu glavnega trenerja med letoma 1999 in 2011 je Jackson jezernike popeljal do petih naslovov in sedmih nastopov v finalu lige NBA. Lakersi so se v končnico uvrstili v prav vseh sezonah, ko je bil Jackson glavni trener. Devet sezon (1989-1998) je vodil tudi ekipo Chicago Bulls in z njo osvojil šest naslovov. Leta 2007 je bil sprejet v hram slavnih lige NBA.