Slavna preteklost Dončićevih Lakersov: sloviti trener se bo pridružil legendam

Slovesnost bo pred tekmo proti Minnesota Timberwolves v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Phil Jackson, ki je Lakerse popeljal do petih naslovov prvaka, bo postal deveta osebnost tega kluba z lastnim kipom na ploščadi zvezdnikov Star Plaza. Tam se bo pridružil drugim velikanom, kot so Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson in Pat Riley.
Kipe imajo tudi Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor in Jerry West ter komentator Chick Hearn. Pokojnemu Bryantu sta posvečena dva kipa, v prihodnosti načrtujejo še odkritje tretjega. V 11 sezonah na mestu glavnega trenerja med letoma 1999 in 2011 je Jackson jezernike popeljal do petih naslovov in sedmih nastopov v finalu lige NBA. Lakersi so se v končnico uvrstili v prav vseh sezonah, ko je bil Jackson glavni trener. Devet sezon (1989-1998) je vodil tudi ekipo Chicago Bulls in z njo osvojil šest naslovov. Leta 2007 je bil sprejet v hram slavnih lige NBA.
Jackson, ki bo 17. septembra praznoval 81. rojstni dan, se je leta 2017 po neuspešnem obdobju na položaju predsednika kluba New York Knicks umaknil od vodenja in treniranja. Večino časa preživi na svojih posestvih, tudi v Montani. Jezerniki so povezani tudi s Slovenci. Saša Vujačić je za Lakerse igral med letoma 2004 in 2010. Z ekipo je ob Bryantu osvojil dva naslova prvaka lige NBA, in sicer v letih 2009 in 2010. Trenutno je član jezernikov tudi slovenski zvezdnik Luka Dončić, ki še čaka na svoj prvi naslov prvaka.
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