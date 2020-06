Šli bodo do konca: Koper Primorska verjame v igranje v prvi ligi tudi v naslednji sezoni

"Delovna skupina kluba bo ustrezno ravnala, takoj pristopila h konkretnemu reševanju še tistih kriterijev, ki niso bili ustrezno rešeni do sedaj, ter v predpisanem roku podala ustrezno dokumentacijo pritožbenemu senatu za licenciranje," so zapisali pri koprskem klubu. "Za reševanje je klub odgovoren tudi do svojih sponzorjev, pokroviteljev, podpornikov, navijačev, do tistih, s katerimi so dogovori urejeni," so še zapisali in dodali, da klub verjame v pozitivno rešitev postopka in da bo tudi v naslednji sezoni igral v družbi preostalih slovenskih prvoligašev. Koprčani sicer licence za 1. SKL po navedbah KZS niso prejeli, saj niso izkazali izpolnitve nekaterih obveznih finančnih meril. Oboji lahko na izdano odločbo z novimi dokazili in v predpisanem roku vložijo pritožbo na pritožbeni senat za licenciranje. Drugi klub, ki ni dobil licence KZS za tekmovanje v sezoni 2020/21, je Radenska Creativ iz Murske Sobote. Sobočani namreč začetega postopka licenciranja za zdaj niso izpeljali do konca, je v četrtek sporočila KZS. Za pridobitev tekmovalne licence za ligo Nova KBM je zaprosilo 11 klubov, za 2. SKL je vlogo oddalo 14 klubov, za 3. SKL pa 21 klubov, medtem ko ženski klubi licenciranja ne opravljajo.

Klube 1., 2. in 3. SKL septembra čaka še drugi del licenciranja, ko bodo tekmovalno licenco morali potrditi z ustreznimi kadrovskimi, infrastrukturnimi in finančnimi kriteriji za prvo polovico leta 2020.