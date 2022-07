Slovencem 'spodrsnilo' že v osmini finala EP do 20 let

Na evropsko prvenstvo so se optimistično podali slovenski reprezentanti do 20 let pod vodstvom selektorja Petra Markovinoviča. Toda že v skupinskem delu, kjer so se merili z Belgijo, Hrvaško in Francijo, jim ni šlo po načrtih. Izgubili so uvodni tekmi proti Belgiji in Hrvaški, nato pa za konec skupinskega dela premagali Francijo. V skupini so zasedli zadnje mesto, toda to niti ni bilo tako pomembno, saj so se vse reprezentance uvrstile v zaključne boje.

Toda tudi v izločilnih bojih se je njihova pot hitro končala, izpadli so v osmini finala. Tekmec je bil Izrael, ki je bil v rezultatski prednosti večino tekme. Po izenačeni prvi četrtini in vodstvu Slovenije je bil Izrael v nadaljevanju boljši tekmec. Odločilno prednost si je priigral v drugi četrtini, ki jo je dobil z 22:9. Slovenci v napadu niso bilo razpoloženi in razigranih nasprotnikov niso mogli ujeti. V zadnji četrtini so se Slovenci približali na tri točke zaostanka, toda Izraelci so nato znova povišali vodstvo in ga držali do konca, ko je bil na semaforju izid 77:60.

Večina statističnih podatkov je precej izenačena, Izraelci so izstopali v metu za tri točke (40,91 odstotka, Slovenci le 23,53 odstotka), Slovenci so imeli tudi 16 izgubljenih žog (11 Izrael). Slovencem sedaj do konca prvenstva ostane boj za uvrstitev od 9. do 16. mesta, prvi tekmec pa reprezentanca Ukrajine.

Najboljši igralec Izraela in tekme je bil center Gilad Levy (15 točk in osem skokov, statistični indeks 20, najboljši na tekmi), še trije njegovi soigralci so dosegli deset ali več točk. Pri Sloveniji sta bila najboljša Luka Ščuka (12 točk, 5 skokov, 3 podaje) in Saša Ciani (11 točk, 10 skokov), oba sta imela indeks 14. Poleg njiju so bili v startni peterki Slovenije še Dan Duščak (6 točk, 2 podaji), Urban Klavžar (10 točk, 3 skoki, 8 podaj, met iz igre 4/14) in Žiga Daneu (7 točk, 7 skokov).