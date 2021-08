Košarkarji v pričakovanju tekmecev v boju za SP

Slovenija bo v prvem bobnu skupaj s Španijo, Francijo in Srbijo. V drugem so Italija, Litva, Grčija in Nemčija, v tretjem Češka, Poljska, Rusija in Turčija, v četrtem pa Hrvaška, Črna gora, Latvija in Ukrajina. V petem so se znašle reprezentance Finske, Gruzije, Belgije in Madžarske, v šestem so Velika Britanija, Izrael, Bosna in Hercegovina ter Nizozemska, v sedmem Islandija, Estonija, Bolgarija in Belorusija, v osmem pa Severna Makedonija, Švedska, Portugalska in Slovaška. V Miesu, na sedežu Fibe, bodo izžrebali osem skupin s po štirimi reprezentancami, v drugi del kvalifikacij pa se bodo uvrstile najboljše tri ekipe.