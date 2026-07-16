Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Slovenci drevi proti najtežjemu nasprotniku na EP doslej

Ljubljana, 16. 07. 2026 16.34 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
R.S. J.B.
FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20)

Slovenski košarkarji do 20 let na domačem evropskem prvenstvu delujejo nepremagljivo. V skupinskem delu so brez večjih težav odpihnili Češko, Izrael in Romunijo. Včeraj so brez večjih težav opravili tudi z Belgijci, ki so jih premagali s 27 točkami razlike. Danes jih v četrtfinalu čaka Turčija, proti kateri tako košarkarji kot trener vstopajo samozavestni. Dvoboj boste lahko od 18.20 dalje v neposrednem prenosu spremljali na Kanalu A in VOYO.

FIBA U20 EuroBasket: Turčija - Slovenija
FIBA U20 EuroBasket: Turčija - Slovenija
FOTO: VOYO

Za mlade slovenske košarkarje ni premora. Po včerajšnji suvereni zmagi nad Belgijo v osmini finala jih danes čaka najtežja tekma na domačem evropskem prvenstvu do 20 let. Nasprotnik varovancev Danijela Radosavljevića bo Turčija, ki ima do današnje tekme na tem turnirju izenačeno razmerje zmag in porazov (2:2). Turki so v skupinskem delu na treh tekmah ob zmagi dosegli dva poraza in se v izločilne boje uvrstili kot tretja država skupine A. Od njih sta bili boljši Francija in Nemčija, ki sta končali na prvem oz. drugem mestu, četrto mesto pa je pripadlo Italijanom. Da Slovence čaka težka naloga, se zaveda tudi domači selektor Radosavljević.

"Čaka nas kakovosten nasprotnik, ampak imamo ritual glede priprave na tekmeca. Tudi v skupinskem delu smo imeli malo časa za pripravo na naslednjega nasprotnika. Imamo individualno in kolektivno analizo, prek katerih bomo povedali, na kakšen način bomo poskušali napadati in kje preti največja nevarnost s strani nasprotnika," je o načinu, kako se bodo košarkarji pripravljali na današnjega nasprotnika, povedal selektor.

Pri zmagi nad Belgijci so veliko prispevali tudi igralci, ki vstopajo s klopi za rezervne igralce. Njihov prispevek na tekmi bo pomemben predvsem na današnji tekmi in tekmah polfinala in finala, seveda če se bodo naši igralci tja uvrstili. Pomemben igralec s klopi je Leon Zdravković, ki je v osmini finala proti Belgiji dosegel deset točk v odigranih 19 minutah.

"Menim, da so tekmo najbolj odločili navijači, naša borba, podpora, ki jo imamo s tribun, in kemija, ki jo gradimo že zadnja tri leta," je o ključnem dejavniku za zmago proti Belgiji dejal 19-letnik. "Čim več poskušamo dodati, tako je posledično vsem skupaj lažje, če ne bi imeli te kemije in energije, tega ne bi mogli doseči," je o učinku doprinosa igralcev s klopi, ki ga imajo na tekmo, dodal Zdravković.

Košarkarje pozno popoldne čaka dvoboj četrtfinala proti Turčiji, ki ga boste lahko v neposrednem prenosu od 18.20 spremljali na Kanalu A in VOYO.

Slovenija - Turčija
Slovenija - Turčija
FOTO: VOYO
košarka eurobasket u20 slovenija turčija

Sekulić okrepitev našel kar v Stožicah

24ur.com Prihodnost vendarle obetavna? Mladi slovenski košarkarji v boj za odličja
24ur.com Skupinski del prestan z odliko, a zdaj se vse začenja znova
24ur.com Slovenci so jih postavili tri v vrsto: proti Romunom igra mačke z mišjo
24ur.com Slovenski košarkarji so se končno razigrali in zlahka premagali Belgijo
24ur.com Slovenski košarkarji v pričakovanju Izraela in razpleta v skupini C
24ur.com Slovenija proti outsiderjem, ki stavijo na odlično kemijo in moštveni duh
24ur.com Sekulić: Kot je zadnje čase že kar navada, smo našli način, kako se pobrati in zmagati
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5 novo
  • 6
  • 7 novo
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PetindvajsetUR
16. 07. 2026 17.13
Kaj bi sele bilo, ce bi bil Sekulic trener....🤣🤣
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Iščete idejo za popoln družinski izlet? Tukaj bodo uživali otroci vseh starosti
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Slovenka se je preselila v Afriko in razkrila: "Otroka je tam lažje vzgajati kot v Sloveniji"
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Pediatri svarijo: pijača, ki jo obožujejo otroci, lahko škoduje njihovemu zdravju
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
Po težkem obdobju nova sreča: Znana Slovenca pričakujeta drugega otroka
zadovoljna
Portal
Ko mu pove, da ima doma hčerko, ostane brez besed
Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila
Resnica o njegovi noči z drugo jo je povsem uničila
29-letna Armina verjame, da jo nekje čaka njen bodoči mož
29-letna Armina verjame, da jo nekje čaka njen bodoči mož
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
Tako lepa je sestra najbolj vroče pevke na svetu
vizita
Portal
Umrl je Richard Scolyer, zdravnik, ki je postal lastni poskusni zajček
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Večina ljudi ne pozna te razlike, a je izjemno pomembna: probiotiki, prebiotiki in postbiotiki niso isto
Izjemen dosežek raziskovalcev Pediatrične klinike UKC Ljubljana
Izjemen dosežek raziskovalcev Pediatrične klinike UKC Ljubljana
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
To se zgodi vašemu telesu, če vsak dan hodite vsaj 30 minut
cekin
Portal
Leto pred upokojitvijo: Kako preveriti podatke na ZPIZ, da vas ne čakajo neprijetna presenečenja?
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
To je starost, ko ljudje najpogosteje ugotovijo, da imajo premalo prihrankov
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
Molčite na sestankih? Šefu s tem nehote sporočate več, kot mislite
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
V Sloveniji eksplodiralo povpraševanje po teh delavcih: število oglasov se je več kot podvojilo
moskisvet
Portal
Vplivnici doživljenjsko prepovedali vstop v fitnes: grozi ji še visoka denarna kazen
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Ga prepoznate? Brez izklesanih mišic: Tako je danes videti legendarni turški igralec
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Hudičevi glavi: Skrivnostni kamniti velikani v čeških gozdovih
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
Slovenski pevec pri 60 pokazal izklesano telo: Nobenega TRT-ja, nobenih peptidov
dominvrt
Portal
Hortenzije v poletni vročini ne bodo ovenele, če vsak večer storite eno preprosto stvar
Katera drevesa ne sodijo ob hišo? Strokovnjaki opozarjajo na te vrste
Katera drevesa ne sodijo ob hišo? Strokovnjaki opozarjajo na te vrste
Te sobne rastline nikoli ne bi smele stati skupaj
Te sobne rastline nikoli ne bi smele stati skupaj
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
Vaš kuhinjski robot skriva umazanijo na mestih, ki jih skoraj nihče ne očisti
okusno
Portal
Kako se naredi paradižnikova omaka za polnjene paprike?
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
Iz navadnih jajčevcev nastane jed, ki izgine s krožnika v hipu
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
V manj kot pol ure do poletnega kosila, ki navduši
voyo
Portal
Hitri in drzni 5
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804