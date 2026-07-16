Slovenci drevi proti najtežjemu nasprotniku na EP doslej

Za mlade slovenske košarkarje ni premora. Po včerajšnji suvereni zmagi nad Belgijo v osmini finala jih danes čaka najtežja tekma na domačem evropskem prvenstvu do 20 let. Nasprotnik varovancev Danijela Radosavljevića bo Turčija, ki ima do današnje tekme na tem turnirju izenačeno razmerje zmag in porazov (2:2). Turki so v skupinskem delu na treh tekmah ob zmagi dosegli dva poraza in se v izločilne boje uvrstili kot tretja država skupine A. Od njih sta bili boljši Francija in Nemčija, ki sta končali na prvem oz. drugem mestu, četrto mesto pa je pripadlo Italijanom. Da Slovence čaka težka naloga, se zaveda tudi domači selektor Radosavljević.

"Čaka nas kakovosten nasprotnik, ampak imamo ritual glede priprave na tekmeca. Tudi v skupinskem delu smo imeli malo časa za pripravo na naslednjega nasprotnika. Imamo individualno in kolektivno analizo, prek katerih bomo povedali, na kakšen način bomo poskušali napadati in kje preti največja nevarnost s strani nasprotnika," je o načinu, kako se bodo košarkarji pripravljali na današnjega nasprotnika, povedal selektor.

Pri zmagi nad Belgijci so veliko prispevali tudi igralci, ki vstopajo s klopi za rezervne igralce. Njihov prispevek na tekmi bo pomemben predvsem na današnji tekmi in tekmah polfinala in finala, seveda če se bodo naši igralci tja uvrstili. Pomemben igralec s klopi je Leon Zdravković, ki je v osmini finala proti Belgiji dosegel deset točk v odigranih 19 minutah.

"Menim, da so tekmo najbolj odločili navijači, naša borba, podpora, ki jo imamo s tribun, in kemija, ki jo gradimo že zadnja tri leta," je o ključnem dejavniku za zmago proti Belgiji dejal 19-letnik. "Čim več poskušamo dodati, tako je posledično vsem skupaj lažje, če ne bi imeli te kemije in energije, tega ne bi mogli doseči," je o učinku doprinosa igralcev s klopi, ki ga imajo na tekmo, dodal Zdravković.

Košarkarje pozno popoldne čaka dvoboj četrtfinala proti Turčiji, ki ga boste lahko v neposrednem prenosu od 18.20 spremljali na Kanalu A in VOYO.