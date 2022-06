Slovenci gredo na EP

Ženska reprezentanca v postavi Maja Jakobčič, Lea Mehle, Urša Žibert in Lejla Pamić se je sicer zelo borila in pokazala všečno igro, a se ji je na igrišču poznalo pomanjkanje izkušenj. V skupinskem delu so tako z 10:21 morale priznati premoč Izraelu, v četrtfinalnem dvoboju pa so bile od Slovenk z 20:16 boljše Portugalke.



Fantje v postavi Stojan Đekanović, Jure Ličen, Gašper Jordan Rojko in Jakob Strel so bili v skupinskem delu z 22:12 najprej boljši od Portugalcev, nato pa so morali priznati premoč gostiteljem turnirja. Izraelci so bili boljši z 21:15. Slovensko reprezentanco je v četrtfinalu čakala zasedba Francije in priča smo bili pravi drami. Slovenci so do zmage 16:14 s košem Jakoba Strela namreč prišli po podaljšku. Zmaga jim je dala dodatnega zagona in v polfinalnem dvoboju proti Švici, ki je prinašal nastop na evropskem prvenstvu, so dobesedno leteli po igrišču.