Slovenci lovijo zadnji vlak za Tokio

V moški konkurenci bodo zadnjo olimpijsko vozovnico lovile reprezentance Slovenije, Mongolije, Madžarske, Ukrajine, Belgije in Romunije. Glede na trenutno Fibino jakostno lestvico ima največ točk prav Slovenija, ki je tudi prva nosilka turnirja. Reprezentance so razdeljene v dve skupini. Prvouvrščeni ekipi si bosta po skupinskem delu neposredno priigrali nastop v polfinalu, drugo in tretjeuvrščeno ekipo pa čaka dodatna tekma za uvrstitev v polfinale. V Tokio bodo odpotovali le zmagovalci turnirja.

Na olimpijske igre v Tokiu so že uvrščene Srbija, Rusija, Kitajska in Japonska, ki so bile na turnir uvrščene neposredno, ter Poljska, Nizozemska in Latvija, ki so si nastop na igrah priigrale v nedeljo na turnirju v Gradcu."Konec tedna nas čaka še ena možnost za nastop v Tokiu. Pregledali smo vse naše tekme iz Gradca in naša naloga je, da skozi treninge popravimo določene detajle. Turnir bo, tako kot tisti v Gradcu, izjemno močan in, kot je v košarki 3x3 že v navadi, nepredvidljiv. V Debrecenu se bomo maksimalno potrudili in naredili vse, da se dokopljemo do zadnje vozovnice za Tokio," je za uradno spletno stran KZSMatic Vidic.