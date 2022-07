Slovenci med najboljših osem na svetu

Slovenci se bodo v četrtfinalu pomerili s Francozi. Slednji so na prvenstvu še neporaženi. V skupinskem delu so visoko premagali Srbijo, Kanado in Novo Zelandijo, v osmini finala pa so bili s kar 108:43 boljši od Japoncev. Vsi četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu v petek. Drugi četrtfinalni pari so Španija - Avstralija, Srbija - ZDA in Litva - Poljska.

Izid:

Slovenija - Argentina 69:55 (9:17, 26:8, 15:17, 19:13)

Strelci za Slovenijo: Dizdarević 14, Popovič 6 (12 skokov), Šmitran, Pirš, Ličan 10, Rener 4, Urbanija 11, Tratar 4 (8 skokov), Vide 20 (8 podaj).