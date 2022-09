Slovenci nazadovali na sedmo mesto Fibine lestvice

Slovenska moška reprezentanca v košarki, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu kot branilka naslova izgubila v četrtfinalu, je na septembrski lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) izgubila dve mesti in je zdaj sedma reprezentanca na svetu. Na prvih treh mestih so ostale reprezentance ZDA, Španije in Avstralije. Argentina, ki je sredi septembra osvojila južnoameriško prvenstvo, je skočila za tri mesta in je po novem četrta reprezentanca sveta.

icon-expand Aleksander Sekulič FOTO: Luka Kotnik Avstralija se je z zmago na azijskem prvenstvu še utrdila na tretjem mestu, pred njo je svetovna prvakinja Španija, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu na prestolu nasledila Slovenijo še za naslov prvaka stare celine. Še nikoli doslej ni bila tako blizu reprezentanci ZDA, ki je številka 1 že vse od uvedbe svetovne lestvice. Lestvica Fibe (september 2022):

1. (1) ZDA 760,7 točke 2. (2) Španija 758,9 3. (3) Avstralija 741,4 4. (7) Argentina 736,1 5. (4) Francija 712,9 6. (6) Srbija 711,5 7. (5) Slovenija 703,5 8. (8) Litva 673,7 9. (9) Grčija 670,8 10. (10) Italija 647,6