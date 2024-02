'Slovenci nismo športni navijači, ampak smo samo podporniki zmagovalcev'

OGLAS

Panathinaikos je na zaključnem turnirju Evrolige zadnjič sodeloval daljnega leta 2012. Tudi v domačem prvenstvu je bil v zadnjih letih v ospredju velik rival Olympiakos, medtem so bile bolj redke priložnosti, ko so navijači napolnili slovito areno OAKA. "Vse, kar je povprečje ali pod povprečjem, ni nikoli bilo povezano s Panathinaikosom. Normalno, zdaj je bila nekaj let rezultatska kriza, ampak letos nam je uspelo z dobrim kadrovanjem in rezultati nekako pokazati, da stvari tečejo v pravo smer, in se želimo v naslednji treh, štirih letih zagotovo vrniti na prestol evropske košarke," je o izzivih, povezanih s tako pomembno vlogo pri spečem velikanu evropske košarke, dejal Sani Bečirović. Lastnik kluba Dimitris Giannakopoulos ga je finančno podprl in sledile so številne okrepitve. Izstopa predvsem prihod legendarnega trenerja Ergina Atamana. V Evroligi je Panathinaikos trenutno visoko tretji, v grškem prvenstvu vodi. Tribune pa so vedno znova prepolne. "Mislim, da zdaj glede na dobre rezultate lahko govorim samo o presežkih. Dvorana je ponovno polna, kar je bil prvi in najpomembnejši cilj na začetku tega novega projekta, kjer se je lastnik Giannakopoulos zavezal, da ponovno zažene velikana in pota stare slave. To nam je v dobri meri uspelo, saj so vse tekme bolj ali manj razprodane," trenutno situacijo v Panathinaikosu opisuje nekdanji slovenski reprezentant. Doda, da je klub v zadnjem času na tekmah moral poostriti varnostni nadzor, saj je bilo povpraševanje po kartah tako veliko, da je tekme v dvorani, ki uradno sprejme 18,500 prepogosto spremljalo krepko več kot 20.000 navijačev.

V igralski karieri je moral preboleti marsikaj, od poškodbe, ki bi lahko končala njegovo športno pot, do igranja pod znanim velemojstrom in perfekcionistom Željkom Obradovićem. V igralski karieri je v 20 letih zastopal barve 20 klubov in vsakega izziva se loti brez zadržkov: "Moja največja lastnost je to, da sem pozitiven sanjač. Vedno sanjam pozitivno in na veliko. Tudi ta situacija, ki se zdaj dogaja, je v moji podzavesti rasla že nekaj let. Vedno sem bil zelo, zelo ambiciozen in tudi danes je tako. Vsi so mi pred tem govorili, da sem nor in se dejansko spuščam v nekaj, kar je muha enodnevnica. Iste zgodbe sem poslušal tudi prej pri Cedeviti Olimpiji, ko je prišlo do združitve, ampak zadeva, ki me najbolj opisuje, je, da bolj je strma gora, bolj me veseli izziv."