Slovencem se pozna utrujenost, a za zdaj nadzirajo Belgijce

Tokrat je Aleksander Sekulić prvič na tem prvenstvu tekmo začel brez izkušenega centra Alena Omića v prvi peterki. Zamenjal ga je Martin Krampelj, poleg njega so tekmo začeli še Aleksej Nikolić , Gregor Hrovat , Luka Dončić in na prvih dveh tekmah odlični Edo Murić . Slovenija je obračun začela površno, nekajkrat nepotrebno izgubila posest žoge, Dončić, ki je na prvih dveh obračunih zgrešil zgolj dva od 38 prostih metov, pa je tokrat poleg prvih štirih metov iz igre zgrešil tudi prva dva prosta meta. Jasno je bilo, da je utrujen in načet, saj je že med raztegovanjem pred tekmo z grimaso na obrazu držal stegensko mišico. Na začetku tekme je zato v ospredje stopil na tem prvenstvu odlični veteran Edo Murić, ki je hitro vpisal pet točk.

Kdo je Slovenec, ki bo proti Belgiji poskušal navdušiti oba selektorja?

Preberi še Kdo je Slovenec, ki bo proti Belgiji poskušal navdušiti oba selektorja?

Sekulić je začutil utrujenost svojih varovancev, bolj pogosto je menjal, priložnost je že v prvi četrtini dobil 19-letni košarkar Ilirije Mark Padjen . Luka Dončić pa je v prvi četrtini na klopi preživel dve minuti in pol. Za primerjavo, na obračunu s Francijo je na celotni tekmi na klopi preživel zgolj eno minuto.

Po natrpanem urniku, ki ga imajo slovenski košarkarji čez vikend, je ponedeljek namenjen počitku, v torek in četrtek pa Slovenijo čakata še obračuna z Islandijo in Izraelom. V drugi četrtini je priložnost dobil tudi Luka Ščuka, ki je hitro upravičil zaupanje selektorja zzelo aktivno igro v obrambi in zadetim metom za tri točke za njegove prve točke na tem prvenstvu in prednost Slovenije 26:15.

Tretja tekma v skupini D:

Slovenija - Belgija 16:10 (16:10, -:-, -:-, -:-)