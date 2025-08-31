Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka
V ŽIVO

Slovencem se pozna utrujenost, a za zdaj nadzirajo Belgijce

Katovice, 31. 08. 2025 12.15 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Milan Doknić , Jakob Batič
Komentarji
49

Slovensko košarkarsko reprezentanco čaka že tretja preizkušnja na letošnjem EuroBasketu. Po porazih proti domači Poljski in razigrani Franciji prostora za napake ni več. Tokratni tekmec je Belgija, ki je do zdaj klonila proti Francozom, a premagala Islandijo. Tekmo lahko v živo spremljate na naši spletni strani. Slovenija je po prvi četrtini vodila 16:10.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
18'

Hrovat zadel oba prosta meta za 35:23

16'

Krampl zadeva pod osebno napako!

Žal je nato zgrešil prosti met, izid je 31:21.

15'

Slovenija je v prvi četrtini dosegla 16 točk

To je najslabši izkupiček naše reprezentance v prvi četrtini tekem Eurobasketa po letu 2013 in tekmi z Ukrajino

15'

Belgijci so znižali na 26:19

Sekulić se je odzval z minuto odmora.

14'

Za tri zadeva Luka Ščuka po odlični asistenci Dončića (26:15)

Tokrat je Aleksander Sekulić prvič na tem prvenstvu tekmo začel brez izkušenega centra Alena Omića v prvi peterki. Zamenjal ga je Martin Krampelj, poleg njega so tekmo začeli še Aleksej Nikolić, Gregor Hrovat, Luka Dončić in na prvih dveh tekmah odlični Edo Murić. Slovenija je obračun začela površno, nekajkrat nepotrebno izgubila posest žoge, Dončić, ki je na prvih dveh obračunih zgrešil zgolj dva od 38 prostih metov, pa je tokrat poleg prvih štirih metov iz igre zgrešil tudi prva dva prosta meta. Jasno je bilo, da je utrujen in načet, saj je že med raztegovanjem pred tekmo z grimaso na obrazu držal stegensko mišico. Na začetku tekme je zato v ospredje stopil na tem prvenstvu odlični veteran Edo Murić, ki je hitro vpisal pet točk.

Preberi še Kdo je Slovenec, ki bo proti Belgiji poskušal navdušiti oba selektorja?

Sekulić je začutil utrujenost svojih varovancev, bolj pogosto je menjal, priložnost je že v prvi četrtini dobil 19-letni košarkar Ilirije Mark Padjen. Luka Dončić pa je v prvi četrtini na klopi preživel dve minuti in pol. Za primerjavo, na obračunu s Francijo je na celotni tekmi na klopi preživel zgolj eno minuto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po natrpanem urniku, ki ga imajo slovenski košarkarji čez vikend, je ponedeljek namenjen počitku, v torek in četrtek pa Slovenijo čakata še obračuna z Islandijo in Izraelom. V drugi četrtini je priložnost dobil tudi Luka Ščuka, ki je hitro upravičil zaupanje selektorja  zzelo aktivno igro v obrambi in zadetim metom za tri točke za njegove prve točke na tem prvenstvu in prednost Slovenije 26:15.

Tretja tekma v skupini D:

Slovenija - Belgija 16:10 (16:10, -:-, -:-, -:-)

košarka slovenija eurobasket belgija luka dončić
Naslednji članek

Kdo je Slovenec, ki bo proti Belgiji poskušal navdušiti oba selektorja?

SORODNI ČLANKI

Kdo je Slovenec, ki bo proti Belgiji poskušal navdušiti oba selektorja?

Šok za Srbijo: kapetan Bogdanović končal z nastopi na EuroBasketu

Schröder na EuroBasketu tarča rasističnih žaljivk: To je žalostno

Pešić ponorel na novinarja: Ne sprašuj me ničesar več do konca prvenstva

Kaj je botrovalo nešportni potezi Francoza? 'Bilo je zelo nizkotno dejanje'

'Lahko bi ležali na plaži in uživali, borimo se, dajemo vse od sebe'

KOMENTARJI (49)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
31. 08. 2025 14.47
+1
A Luka ve, da se še pred usakim kontaktom ne rabi dret
ODGOVORI
1 0
Kriss-slo
31. 08. 2025 14.45
-1
sam kaksni lojzeti hodjo na te tekme to je neverjetno...nanijejo si une trigo kape pa ze brez njih so smesni..pa mi smo slabsi od avstrijcev
ODGOVORI
0 1
a res1
31. 08. 2025 14.33
+1
Šport TV prenaša
ODGOVORI
2 1
roberto1234
31. 08. 2025 14.28
+1
pa ne smejo biti utrujeno kot govorijo saj je to šele 3 tekma.Kaj pa če bi šli do finala??Kaj bi potem bilo.
ODGOVORI
2 1
roberto1234
31. 08. 2025 14.26
+1
reporterja pa tako zdolgočasena da te nekam pritisne.
ODGOVORI
2 1
Desno
31. 08. 2025 14.28
+1
Ampak res . Eden je za brat osmrtnice
ODGOVORI
2 1
Glavni_Baja
31. 08. 2025 14.31
-3
pa kje si @tipćek 😁
ODGOVORI
0 3
zani10
31. 08. 2025 14.25
+3
Bogi revceki a spet mislijo zgubit
ODGOVORI
3 0
John_Gotti
31. 08. 2025 14.21
+3
Ti Belgijci nimajo blage veze z košarko, tu vidimo kako smo za en …..c..
ODGOVORI
4 1
Glavni_Baja
31. 08. 2025 14.20
-5
kje je kdor ne skaće ni slovenćek, hej hej hej 😁😀😁. gremo "slovenćkiii"
ODGOVORI
1 6
Maxx365
31. 08. 2025 14.22
+3
Ajde ćobane, umiri se.
ODGOVORI
4 1
Glavni_Baja
31. 08. 2025 14.25
-3
ne napihuj se, klećeplazec
ODGOVORI
0 3
Maxx365
31. 08. 2025 14.34
+1
Saj veš, da si nepomembnež, kot lanski sneg 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Glavni_Baja
31. 08. 2025 14.37
-1
nad tabo, @BLKN-ska ✂🐑🐏
ODGOVORI
0 1
Maxx365
31. 08. 2025 14.39
+1
A na Šarplanini imate internet? 🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Glavni_Baja
31. 08. 2025 14.42
-1
u beću na vsakem ćošku, @ovčićaaa
ODGOVORI
0 1
Maxx365
31. 08. 2025 14.45
"U beću",,, ahahaha, potem pa drugim o ovcah, klećeplazcih, potrćkotih.... ahahaha
ODGOVORI
0 0
JOSEPH HAYDN
31. 08. 2025 14.19
+3
Stergar nesposoben usako tekmo ima največ odprtih metov in usakič zgreši
ODGOVORI
3 0
Kriss-slo
31. 08. 2025 14.21
+0
a ni sekulic kriv ker ne zadane?
ODGOVORI
1 1
JOSEPH HAYDN
31. 08. 2025 14.25
+0
Nov dan, novo smetenje po forumu. Dolgočasni kriss
ODGOVORI
1 1
Kriss-slo
31. 08. 2025 14.19
+1
te belgijce bi vsaka resna ekipa sedsj vodila ze 15 pik..nasa kvaliteta pa je pac vsak 3 zadeti odprt sut
ODGOVORI
3 2
Midi10
31. 08. 2025 14.15
+3
Sekula, žveči kot kamela
ODGOVORI
4 1
genir
31. 08. 2025 14.19
+4
Ja prav ogabno.
ODGOVORI
4 0
Jež_JFP
31. 08. 2025 14.14
-1
BRIŠI!
ODGOVORI
2 3
Primož Rus
31. 08. 2025 14.14
-1
GREMO,Belgija !!!
ODGOVORI
2 3
the kop
31. 08. 2025 14.13
-1
pir in čevapi se poznajo!!
ODGOVORI
2 3
Semek
31. 08. 2025 14.11
+3
uoam da bo sekulic tok fer in na koncu dal odstop
ODGOVORI
4 1
JOSEPH HAYDN
31. 08. 2025 14.07
+1
Doncic ze solira in z novimi posiljenimi meti
ODGOVORI
3 2
Kriss-slo
31. 08. 2025 14.06
-1
luka ni pri metu..kaj pa zdej..brez njega belgije ne mormo dobit
ODGOVORI
1 2
traparija
31. 08. 2025 14.06
+0
slovaki razmišljajo o spremembi imena države, podobnost imena, s slovenijo, jih nevzdržno sramoti. slovenije ne mara nihče, hrvatje, italjani, avstrijci, madžari, vsi se je izogibajo. vse samo in izključno zaradi rdeče kuge.
ODGOVORI
4 4
Von den Balki
31. 08. 2025 14.05
-3
1 ekipa bo zmagala in 1.izgubila....sreča sodelujeta ravno 2 ekipi tako da se matematika izide točno...1+1=2.....zelo lepo....vrhunska organizacija...djmo.naši....pa to
ODGOVORI
0 3
Betuul
31. 08. 2025 14.03
+0
Čudno da “glavni štabni jezik”ni sabo pripeljal za slo ekipo 2,90 metra visokega centra za slo! Nemest prepiranja okol zorana dragiča a bo not al ne! Vse to je stvar selektorja Sekulića in on je za vse kriv da ni 2,90 metra visokega centra!
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189