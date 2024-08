Slovenci ostajajo enajsti, Srbi prehiteli Nemce na drugem mestu

V prvi deseterici so pred Slovenijo še četrta Francija, ki je pridobila pet mest po srebru na domačih OI, peta Kanada, šesta Španija, sedma Avstralija, osma Argentina, deveta Latvija in deseta Litva. Slovenija je po neuspešnih kvalifikacijah za OI v Grčiji ostala 11., novembra pa jo čaka nadaljevanje kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2025.

Varovanci Aleksandra Sekulića , ki je po dveh letih ostal brez službe v Rusiji, se bodo 22. (v gosteh) in 25. novembra (doma) pomerili proti Portugalski. Ta na lestvici Fibe zaseda 55. mesto. V kvalifikacijski skupini A sta še Ukrajina in Izrael, ki sta na razpredelnici 36. oziroma 41.

Slovenija je, kot še piše STA, februarja letos v Kopru ugnala Ukrajino s 87:73, tri dni kasneje pa prav tako na Obali še Izrael z 88:79 in po dveh tekmah vodi v skupini. Izrael in Portugalska sta z zmago in porazom na drugem oziroma tretjem mestu, Ukrajina je na dnu brez zmage. Kvalifikacije se bodo končale prihodnje leto, ko Slovence februarja čakata še gostovanji pri Ukrajini (20.) in Izraelu (23.).

EP bodo prihodnje leto gostile štiri države, in sicer Finska, Poljska, Latvija in Ciper. Prvenstvo stare celine bo na sporedu med 27. avgustom in 14. septembrom.