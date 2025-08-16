Svetli način
Košarka

Dončićeve uvodne tri trojke za vodstvo Slovenije s +7 (14:21)*

Slovenski košarkarji so se po novem, že tretjem zaporednem porazu v okviru priprav na bližajoče se evropsko prvenstvo odpravili v Rigo, kjer pravkar merijo moči z odlično reprezentanco Latvije. V slovenski izbrani vrsti je tudi prvi zvezdnik Luka Dončić, ki bo tokrat stopil na parket.

Več sledi!

Slovenska košarkarska reprezentanca po skušala vsaj malce popraviti katastrofalen vtis s tekme proti Litvi.
Slovenska košarkarska reprezentanca po skušala vsaj malce popraviti katastrofalen vtis s tekme proti Litvi. FOTO: Aljoša Kravanja
košarka priprave evropsko prvenstvo prijateljska tekma latvija slovenska reprezentanca
So trije porazi razlog za skrb? Nejevoljen tudi Dončić?

