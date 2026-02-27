Slovenija odlično v drugi polčas, prva dvomestna prednost na tekmi (56:41)*

Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je kvalifikacije za naslednji mundial začela novembra s porazom v Kopru proti Estoniji in zmago v Stockholmu proti Švedski. Na drugi strani je Češka doma nadigrala Švedsko s 17 točkami razlike in zmagala v Estoniji s 97:92.

Zmagi v Kopru ter v nedeljo ob 18. uri v Jihlavi na jugu Češke bi bili več kot dobrodošli, saj bodo ekipe v nadaljevanje kvalifikacij prenesle vse točke iz prvega dela. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G - Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji.