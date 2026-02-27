Slovenija odlično v drugi polčas, prva dvomestna prednost na tekmi (56:41)*

Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je kvalifikacije za naslednji mundial začela novembra s porazom v Kopru proti Estoniji in zmago v Stockholmu proti Švedski. Na drugi strani je Češka doma nadigrala Švedsko s 17 točkami razlike in zmagala v Estoniji s 97:92.
Zmagi v Kopru ter v nedeljo ob 18. uri v Jihlavi na jugu Češke bi bili več kot dobrodošli, saj bodo ekipe v nadaljevanje kvalifikacij prenesle vse točke iz prvega dela. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G - Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji.
Selektor slovenske izbrane vrste je velik del svoje trenerske kariere preživel na Češkem, zato dobro pozna večino njenih košarkarjev, skrivnost je le član Barcelone Tomaš Satoransky, ki se vrača po poškodbi in je bil na prvih dveh tekmah ključni igralec Češke.
Glede na to, da Češka igra zelo napadalno košarko s poudarkom na skoku v napadu, je Sekulić svoje igralce v tednu priprav v dvorani Bonifika pripravil na čvrsto igro v obrambi. "Zavedamo se, da v nekaj dneh priprav ni mogoče izpiliti taktičnih različic, ampak da moramo igrati čvrsto, agresivno obrambo. Zgolj z njo lahko izpolnimo naš cilj - dve zmagi, ki sta lahko ključni za kontinuiteto nastopov na velikih tekmovanjih," pravi slovenski selektor.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.