Košarka
Zgodba se razvija

Slovenija odlično v drugi polčas, prva dvomestna prednost na tekmi (56:41)*

Koper, 27. 02. 2026 18.30 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M STA
Slovenija - Češka

Slovenska moška košarkarska reprezentanca se v novi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Kopru meri s Češko. V Areni Bonifika bodo varovanci Aleksandra Sekulića lovili ključno zmago v lovu za uvrstitev na mundial, ki ga bo leta 2027 gostil Katar. Češka izbrana vrsta v tem kvalifikacijskem ciklusu še ne pozna poraza. Slovenija si je po prvem polčasu priigrala lepo prednost osmih točk, rezultat po prvi polovici igre je 44:36 v prid varovancem Aleksandra Sekulića. Najboljši strelec slovenske izbrane vrste je Rok Radović z 9 točkami, pri Čehih pa je najbolj razpoložen Richard Balint, ki jih je dosegel 10.

Zasedba selektorja Aleksandra Sekulića je kvalifikacije za naslednji mundial začela novembra s porazom v Kopru proti Estoniji in zmago v Stockholmu proti Švedski. Na drugi strani je Češka doma nadigrala Švedsko s 17 točkami razlike in zmagala v Estoniji s 97:92.

Zmagi v Kopru ter v nedeljo ob 18. uri v Jihlavi na jugu Češke bi bili več kot dobrodošli, saj bodo ekipe v nadaljevanje kvalifikacij prenesle vse točke iz prvega dela. Prve tri ekipe iz skupine H, v kateri je Slovenija, bodo naslednjih šest tekem igrale proti trem najboljšim iz skupine G - Franciji, Finski, Madžarski ali Belgiji.

Aleksander Sekulić
Aleksander Sekulić
FOTO: Profimedia

Selektor slovenske izbrane vrste je velik del svoje trenerske kariere preživel na Češkem, zato dobro pozna večino njenih košarkarjev, skrivnost je le član Barcelone Tomaš Satoransky, ki se vrača po poškodbi in je bil na prvih dveh tekmah ključni igralec Češke.

Glede na to, da Češka igra zelo napadalno košarko s poudarkom na skoku v napadu, je Sekulić svoje igralce v tednu priprav v dvorani Bonifika pripravil na čvrsto igro v obrambi. "Zavedamo se, da v nekaj dneh priprav ni mogoče izpiliti taktičnih različic, ampak da moramo igrati čvrsto, agresivno obrambo. Zgolj z njo lahko izpolnimo naš cilj - dve zmagi, ki sta lahko ključni za kontinuiteto nastopov na velikih tekmovanjih," pravi slovenski selektor.

kvalifikacije za sp košarka slovenija češka aleksander sekulić

'Ko izgubijo Lakersi, se o tem več govori kot pri ostalih ekipah'

Kriss slo
27. 02. 2026 18.44
321 in menjavanje selektorja se zacenja..sej vam je jasno da bomo zelo tezko zmagal to tekmo..s to ekipo nekega konstantnega ritma ne mors igrt,ker je premalo kvalitete oz izkusenj
bibaleze
