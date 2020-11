Slovenci prvi polčas dobili za 25 točk, 25:50* v Stožicah

Za slovensko izbrano vrsto, ki tako kot večina reprezentanc ne nastopa v popolni zasedbi zaradi že znanega spora med Fibo in Ulebom, bo to še četrta tekma v teh kvalifikacijah, na preteklih treh so Slovenci dvakrat zmagali in enkrat izgubili. Nazadnje so včeraj zvečer – tekmo ste si lahko ogledali na Kanalu A in VOYO – premagali Ukrajino s 84:73. Odločil je prvi polčas, ki so ga Sekulićevi varovanci dobili s 50:28. Avstrija ima na drugi strani odigrani le dve tekmi, obe je izgubila – eden od porazov je prišel tudi proti Sloveniji, in sicer v dvorani Bonifika v Kopru letos februarja.

Avstrijci se evropskih prvakov niso ustrašili in pogumno začeli tekmo v Stožicah. Hitro so povedli s 6:0, nato pa sta Slovenijo približali trojki Jake Blažiča in kapetana Eda Murića. Slovenija je po protinapadu in košu Luke Lapornika prvič po začetnih 0:0 izenačila na 10:10. ovo izenačenje na 12:12 je v prvi četrtini priboril Blažič. Po trojki Murića v deveti minuti tekme je Slovenija prvič povedla s 15:12. Gregor Hrovat je nato z dvema prostima metoma povišal prednost Slovenije na pet točk. Ko je trojko pol minute pred koncem četrtine zadel še Alen Hodžić, je Slovenija že udobno povedla (20:12). To je bil tudi končni izid prve četrtine.

Po dveh trojkah, za kateri sta poskrbela Gregor Hrovat in Blaž Mahkovic, je Slovenija na začetku druge četrtine prvič povedla z dvomestnim številom točk (26:16). Ko je dvakrat uspešno odigral še Jordan Morgan– prvič se je sam odlično znašel v zaključku napada, drugič pa je v koš pretvori podajo Matica Rebca –, je Slovenija vodila že s 30:16. Trener Avstrijcev Raoul Kornerje reagiral z minuto odmora, nato pa je na 15 točk prednosti s črte prostih metov povišal Morgan. Minuta odmora Avstrijcem ni pomagala, Slovenci so po trojki in polaganju Mahkovica povedli že s 36:18. Sekulićeva četa ni popuščala in po trojki Horvata je vodstvo prvič znašalo (vsaj) 20 točk, ko je na semaforju Stožic pisalo 21:41. V 19. minuti je prednost Slovenije narasla že na 25 točk, ko je novo trojko zadel Edo Murić. 25 točk je bila tudi prednost Slovenije ob koncu drugega polčasa, ki se je zaključil z rezultatom 50:25 v korist Slovenije. V prvem polčasu je največ točk v slovenski reprezentanci dosegel Gregor Hrovat, in sicer 10, po 9 sta jih dodala Edo Murić in Jordan Morgan, 8 pa jih je vpisal Blaž Mahkovic.

Kvalifikacije za Eurobasket 2022, skupina F:

Avstrija – Slovenija 25:50* (12:20, 13:30, -:-, -:-)

*ob polčasu, v živo, prenos na VOYO in Kanalu A