Slovenci polni optimizma nad Poljake

Po prepričljivi zmagi na prvi tekmi turnirja proti Angoli se je pozornost slovenskih košarkarjev hitro usmerila proti naslednjim nasprotnikom v skupini, Poljakom. Ti so malo manj prepričljivo premagali afriške nasprotnike, a po mnenju prvega zvezdnika turnirja, Luke Dončića, tekma ne bo lahka: "To bo zelo težka tekma. S Poljaki smo se srečali že na EuroBasketu in to je bila težka tekma, ki smo jo komaj dobili. (Mateuš) Ponitka in (A. J.) Slaughter sta igralca, na katera bomo morali zelo paziti. Mislim, da imajo izjemno ekipo, tako da se bomo morali dobro pripraviti."

Tudi Jaka Blažič je poudaril pomembnost naturaliziranega organizatorja igre pri Poljakih, A. J. Slaughterja: "Pozicije imajo dobro zapolnjene. Nekaj evroligaških igralcev in naturaliziranega Američana (A. J. Slaughterja) na mestu organizatorja igre. Gotovo bo tekma zahtevna, ampak verjamem v nas in našo igro. Na tekmo gremo optimistično." Selektor Aleksander Sekulić se zaveda, da so pri Poljakih nevarni tudi manj izpostavljeni igralci: "Že vrsto let so skupaj, in to z istim trenerjem. Okostje ekipe je enako. Predvsem se vse vrti okoli Ponitke in Slaughterja, vendar je okoli njiju veliko igralcev, ki so sposobni zadeti z razdalje in biti nevarni pod košem."