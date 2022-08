Slovenci pred pripravljalnima tekmama: Spremlja nas super energija, zelo dobro smo se ujeli

Pred izbranci selektorja Aleksandra Sekulića je prva izmed šestih avgustovskih pripravljalnih tekem. Slovenci se bodo v celjski dvorani Zlatorog v četrtek pomerili z Nizozemsko. V soboto naše košarkarje čaka še obračun s Črnogorci. Krovna košarkarska zveza Fiba je pred dnevi objavila prvo napoved pred bližnjim evropskim prvenstvom. Na tej napovedni lestvici je Slovenijo postavila na prvo mesto pred Francijo in Grčijo ...

icon-expand Mike Tobey FOTO: KZS

Deseti dan priprav na septembrsko evropsko prvenstvo bo slovenska reprezentanca s tekmo proti Nizozemski dočakala prvi test pripravljenosti. V Celju vadi šestnajsterica košarkarjev, selektor Aleksander Sekulić pa bo postavo določil na dan tekme.

Direktor reprezentance Matej Likar je pred dnevi novinarjem povedal, da bosta Vlatko Čančar in Mike Tobey v Laško prišla 4. avgusta, Goran Dragić pa ima zaradi osebnih obveznosti v ZDA še nekaj dodatnih dni časa, da sporoči svojo odločitev.

Kot je napovedal, bodo priložnost za dokazovanje dobili tudi mlajši košarkarji, ki so se na treningih odlično vklopili v moštvo. Prvi pripravljalni dvoboj pa si bosta s klopi ogledala tudi Vlatko Čančar in Mike Tobey, saj se bosta v četrtek pridružila reprezentančnim soigralcem. Slovenija in Nizozemska sta doslej odigrali le eno medsebojno tekmo. Pred 30 leti se je pripravljalni obračun v Groningenu končal z zmago Slovencev (82:76). "Ko igramo pripravljalne tekme, sicer vedno govorimo, da rezultat ni v ospredju, a je še kako pomemben. Mi si želimo zmagati obe tekmi. Sigurno pa to ni najbolj pomembna zadeva. Želimo preizkusiti določene stvari, ki jih izvajamo na treningih, ter tudi same igralce, da vidimo, kako se odzivajo v taktičnih zamislih. Zelo pomembna bo tudi sama analiza tekme, da na treningu odpravljamo napake in gradimo našo igro. S tega vidika sta prihajajoči tekmi v tej fazi priprav zelo pomembni," je za spletno stran KZS dejal selektor Aleksander Sekulić. "Priprave potekajo po pričakovanjih. Spremlja nas super energija, zelo dobro smo se ujeli in vsi skupaj se veselimo teh prvih tekem. Vsekakor se bomo osredotočili bolj na našo igro, kot pa na igro nasprotnika. Verjamem, da bomo potegnili veliko koristnih stvari, ki nam bodo dale smernice za nadaljnje delo. Upam, da nas bo prišlo vzpodbujat čim več navijačev," je dodal Gregor Glas.

Tekma proti Nizozemski je, kot poroča uradna spletna stran KZS, le prva izmed šestih, ki jih bo reprezentanca odigrala med pripravami na pestro košarkarsko poletje. Slovenci se bodo v Celju že v soboto pomerili s Črnogorci. Novo merjenje moči Slovence čaka nato naslednji teden, ko se bodo na turnirju v Istanbulu 12. in 13. avgusta srečali s Turčijo in Ukrajino, 17. avgusta pa bo, v ponoviti finala evropskega prvenstva iz leta 2017, v Stožicah na Telemachovem spektaklu gostovala Srbija. Zadnjo pripravljalno tekmo bodo v Celju odigrali 20. avgusta, ko jim bo na drugi strani igrišča stala Hrvaška.

icon-expand Aleksander Sekulić FOTO: Luka Kotnik

Sicer pa je Fiba v ponedeljek objavila prvo napoved pred bližnjim evropskim prvenstvom. Na tej napovedni lestvici je Slovenijo postavila na prvo mesto pred Francijo in Grčijo. "Lahko aktualni evropski prvaki to ponovijo? Za to je 77 razlogov, Luka Dončić je vrhunski, njegova podporna ekipa pa je več kot dokazala svojo vrednost lani na olimpijskih igrah. Veliko pa bo odvisno tudi od tega, ali bo v ekipi Goran Dragić, potem ko je nedavno prekinil reprezentančni pokoj," so pri Fibi v utemeljitvi prve napovedi pred EuroBasketom – obenem so sicer opozorili, da ta ni neposredno vezana na jakostno lestvico – zapisali, zakaj Slovenijo vidijo kot prvega favorita. Pri drugo- in tretjeuvrščenih Francozih in Grkih pa so izpostavili navezo Rudy Gobert - Evan Fournier pri Franciji in brate Antetokounmpo pri Grčiji. V prvi deseterici te napovedi so še Srbija, Litva, Španija, Turčija, Italija, Nemčija in Češka.