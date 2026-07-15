Slovenci prek Belgije zlahka v četrtfinale

icon-chevron-right 1 34 icon-chevron-right FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik

FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20) Luka Kotnik



































































Slovenski košarkarji do 20 let so tudi v četrto tekmo zapovrstjo na letošnjem evropskem prvenstvu v Ljubljani vstopili odločno, z jasno željo po zmagi in napredovanju v četrtfinale. Tekmec v osmini finala, reprezentanca Belgije, je bila pred uvodnim sodniškim metom postavljena v podrejen položaj, a njeni košarkarji v uvodnih minutah obračuna niso kazali znakov nervoze. Slovenija je v začetni postavi Mark Padjen, Urban Kroflič, Lovro Faganel, Samed Grošić in Vit Hrabar hitro vzpostavila avtoriteto na parketu dvorane v Stožicah in povedla s 5:0. Po trojki Krofliča so naši fantje sredi uvodne četrtine ušli na +8 (11:3), kar pa ni spodrezalo kril sproščenim Belgijcem, ki so prek Feieja Tallirja, Seppa Voeta in Guillauma De Mola ujeli priključek pri izidu 15:11.

Slovenski košarkarji so na krilih izjemno razpoloženega organizatorja igre Marka Padjena (20 točk) prišli do prepričljive zmage v osmini finala evropskega prvenstva nad Belgijo z 88:61. FOTO: Luka Kotnik

Po prvi minuti odmora na tekmi za slovenskega selektorja Danijela Radosavljevića sta se razigrala njegova najpomembnejša aduta za igro v napadu Padjen in Kroflič. Slovenija je še naprej svojo igro gradila na agresivni obrambi, kar ji je omogočilo hitre prehode v protinapade. Po uspešnem zaključku enega od teh, ko je bil natančen prav Padjen, je Slovenija povedla z 11 točkami prednosti (28:17). Uvodno četrtino je Radosavljevićeva četa dobila z izidom 28:19. Tudi uvod v drugo četrtino je pripadel slovenskim košarkarjem. Ko je Lovro Bolhar, ki je v igro vstopil namesto Padjena, v 12. minuti pripeljal Slovenijo do prednosti 15 točk, se je v enem trenutko zdelo, da se belgijska ladja počasi potaplja. A Belgijci so po minuti odmora njihovega selektorja Kennetha Desloovera vendarle zaigrali bolje, z agresivnejšo igro v obrambi so nekajkrat prisilili naše košarkarje v napake, kar se je poznalo tudi na semaforju. Slovenska prednost se je sredi drugega dela igre znižala s 15 na 8 točk (40:32).

Urban Kroflič je k zmagi nad Belgijo prispeval 14 točk. FOTO: Luka Kotnik

Končnica prvega polčasa pa je kljub vsemu pripadla kakovostnejši zasedbi. Slovenci so prestavili v višjo prestavo in predvsem po zaslugi razpoloženega tandema Padjen-Kroflič do zaključnega zvoka sirene prišli do ugodne prednosti 21 točk (53:32). Slovenci so tudi v drugi polčas kljub visoki prednosti vstopili agresivno na obeh straneh igrišča. Tekmecu niso pustili dihati in prednost Radosavljevićeve čete se je iz minute v minuto le še višala. Pred četrtkovim, precej zahtevnejšim četrtfinalnim obračunom, je pomembno dejstvo tudi to, da je selektor znova uspel lepo razporediti minutažo med vseh 12 košarkarjev. Po treh četrtinah je slvenska prednost znašala 32 točk (74:42). V zadnji četrtini smo bolj ali manj spremljali igro mačke z mišjo. Minuto in pol pred koncem je selektor Radosavljević iz igre potegil izjemni dvojec Padjen- Kroflič za bučen aplavz s stoženskih tribun. Slovenija se je s prepričljivo zmago z 88:61 uvrstila v četrtfinale EP-ja do 20 let.

Evropsko prvenstvo (U-20), osmina finala, izid:

Slovenija - Belgija 88:61 (28:19, 25:13, 21:10, 14:19)