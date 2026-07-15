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Košarka

Slovenci prek Belgije zlahka v četrtfinale

Ljubljana, 15. 07. 2026 18.01 pred 5 minutami 3 min branja 6

Avtor:
A.V.
FOTOGALERIJA: Slovenija - Belgija (osmina finala EP U-20)

Slovenska košarkarska izbrana vrsta do 20 let je tudi obračun osmine finala letošnjega evropska prvenstva v Ljubljani opravila z odliko. Od samega začetka tekme je bila vidna razlika v kakovosti med tekmecema, slovenska prednost pa je ob polčasu znašala 21 točk. Na koncu je četa selektorja Danijela Radosavljevića slavila zmago z 88:61. Pri Slovencih je bil z 20 točkami najbolj razpoložen organizator igre Mark Padjen.

Slovenski košarkarji do 20 let so tudi v četrto tekmo zapovrstjo na letošnjem evropskem prvenstvu v Ljubljani vstopili odločno, z jasno željo po zmagi in napredovanju v četrtfinale.

Tekmec v osmini finala, reprezentanca Belgije, je bila pred uvodnim sodniškim metom postavljena v podrejen položaj, a njeni košarkarji v uvodnih minutah obračuna niso kazali znakov nervoze. Slovenija je v začetni postavi Mark Padjen, Urban Kroflič, Lovro Faganel, Samed Grošić in Vit Hrabar hitro vzpostavila avtoriteto na parketu dvorane v Stožicah in povedla s 5:0. Po trojki Krofliča so naši fantje sredi uvodne četrtine ušli na +8 (11:3), kar pa ni spodrezalo kril sproščenim Belgijcem, ki so prek Feieja Tallirja, Seppa Voeta in Guillauma De Mola ujeli priključek pri izidu 15:11.

Slovenski košarkarji so na krilih izjemno razpoloženega organizatorja igre Marka Padjena (20 točk) prišli do prepričljive zmage v osmini finala evropskega prvenstva nad Belgijo z 88:61.
Slovenski košarkarji so na krilih izjemno razpoloženega organizatorja igre Marka Padjena (20 točk) prišli do prepričljive zmage v osmini finala evropskega prvenstva nad Belgijo z 88:61.
FOTO: Luka Kotnik

Po prvi minuti odmora na tekmi za slovenskega selektorja Danijela Radosavljevića sta se razigrala njegova najpomembnejša aduta za igro v napadu Padjen in Kroflič. Slovenija je še naprej svojo igro gradila na agresivni obrambi, kar ji je omogočilo hitre prehode v protinapade. Po uspešnem zaključku enega od teh, ko je bil natančen prav Padjen, je Slovenija povedla z 11 točkami prednosti (28:17). Uvodno četrtino je Radosavljevićeva četa dobila z izidom 28:19. 

Tudi uvod v drugo četrtino je pripadel slovenskim košarkarjem. Ko je Lovro Bolhar, ki je v igro vstopil namesto Padjena, v 12. minuti pripeljal Slovenijo do prednosti 15 točk, se je v enem trenutko zdelo, da se belgijska ladja počasi potaplja. A Belgijci so po minuti odmora njihovega selektorja Kennetha Desloovera vendarle zaigrali bolje, z agresivnejšo igro v obrambi so nekajkrat prisilili naše košarkarje v napake, kar se je poznalo tudi na semaforju. Slovenska prednost se je sredi drugega dela igre znižala s 15 na 8 točk (40:32).

Urban Kroflič je k zmagi nad Belgijo prispeval 14 točk.
Urban Kroflič je k zmagi nad Belgijo prispeval 14 točk.
FOTO: Luka Kotnik

Končnica prvega polčasa pa je kljub vsemu pripadla kakovostnejši zasedbi. Slovenci so prestavili v višjo prestavo in predvsem po zaslugi razpoloženega tandema Padjen-Kroflič do zaključnega zvoka sirene prišli do ugodne prednosti 21 točk (53:32). Slovenci so tudi v drugi polčas kljub visoki prednosti vstopili agresivno na obeh straneh igrišča. Tekmecu niso pustili dihati in prednost Radosavljevićeve čete se je iz minute v minuto le še višala. 

Pred četrtkovim, precej zahtevnejšim četrtfinalnim obračunom, je pomembno dejstvo tudi to, da je selektor znova uspel lepo razporediti minutažo med vseh 12 košarkarjev. Po treh četrtinah je slvenska prednost znašala 32 točk (74:42). V zadnji četrtini smo bolj ali manj spremljali igro mačke z mišjo. Minuto in pol pred koncem je selektor Radosavljević iz igre potegil izjemni dvojec Padjen- Kroflič za bučen aplavz s stoženskih tribun. Slovenija se je s prepričljivo zmago z 88:61 uvrstila v četrtfinale EP-ja do 20 let.

Evropsko prvenstvo (U-20), osmina finala, izid:

Slovenija - Belgija 88:61 (28:19, 25:13, 21:10, 14:19)

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KOMENTARJI6

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lokson
15. 07. 2026 20.35
Mulci so dobri. Čestitke.
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0 0
Amor Fati
15. 07. 2026 20.03
Člani iz Krke bi to ekipo pojedli za dvajset ali upam si trditi za celo trideset. Nimam nič proti tem fantom, ker se resda borijo, ampak vsak član bi lahko glede na to, kako ti fantje igrajo, izsilil ne vem koliko osebnih napak. To je čisto druga liga proti tisti, katero zahteva profesionalna košarka.
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0 0
fowler
15. 07. 2026 20.32
Fantje so U20 in igrajo proti enakovrednim nasprotnikom... nima smisla primerjati članske košarke z mlajšimi...
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0 0
Vlahek
15. 07. 2026 18.40
Hahahaha in mesce in mesce in mesce sem pisal da bo v sloveniji vedno vec umorov itd, zahvala medijemnnn, zdaj pa vsaki dan novice v tem🤣🤣🤣🤣🤣
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-1
1 2
MiliVanili65
15. 07. 2026 18.21
Vidim,da se je pajac spet zbudil. Srečno Kekec
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0 0
yanay
15. 07. 2026 09.46
Fantje naj bodo samo sproščeni in naj igrajo tako kot znajo. Prav vsi so dali svoj delež k zmagam in so skozi tekmovanje rastli. Ne podcenjujem Belgije, prav tako jo ne podcenjuje naša ekipa. So me pa presenetili nekateri fantje, ki bodo lahko za reprezentanco igrali tudi naslednje leto. Ciperle, Grošić, Menič, Faganel in Lapajne so imena, ki bodo drugo leto med nosilci. Prav Lapajne se je strelsko lepo dvignil, njegovi meti so bolj zanesljivi in natančni, taki morajo ostati še naprej. Še v pretekli sezoni je imel v Heliosu vzpone in padce, kar se metov tiče, očitno pa je našel tisto samozavest, ki pomaga, da se večinoma prav odločiš. Grošić je borec, pa še vedno bolj iznajdliv je. Menič je tudi zelo napredoval, odkar je iz ekipe Tolmina odšel v Gorico in pomagal ekipi do mesta v 1. SKL. Bo pa moral še delati na obvladovanju žoge in na centrski tehniki, čeprav je nekaj znanja že pokazal. Faganel je tudi velik potencial, njegova atletika je zelo dobra in je zaradi tega lahko zelo neugoden. V naslednji sezoni bodo vsi dobili veliko priložnosti za igro, saj si to zanesljivo zaslužijo, kar je pogoj, da bo njihov napredek evidenten.
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