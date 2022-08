Slovenci premagali branilce naslova Američane

Slovenci so nastope na svetovnem prvenstvu začeli z odliko. Uvodni dan tekmovanja v skupini C so po izjemni predstavi najprej ugnali branilce naslova, reprezentanco Združenih držav Amerike s 16:15 (Jan Babič 3, Luka Lampret 8, Martin Gerbec 4 in Domen Benčina 1), nato pa še Estonijo z 21:18 (Jan Babič 6, Luka Lampret 3, Martin Gerbec 8 in Domen Benčina 4).

Skupaj s Francijo so tako z dvema zmagama vodilna reprezentanca skupine in so na odlični poti k uvrstitvi v četrtfinale. Po dnevu premora jih v petek ob 19.40 uri najprej čaka derbi s Francijo in za konec nastopov v skupinskem delu ob 21.05 uri še dvoboj proti Dominikanski republiki. Iz vsake predtekmovalne skupine se v četrtfinale prvenstva uvrstita po dve najboljši reprezentanci. Slovenska skupina C se v prvem delu izločilnih bojev križa s skupino A (C2:A1 in C1:A2). Četrtfinalni dvoboji so na sporedu v soboto, polfinale in dvoboja za medalje pa v nedeljo.



Na lanskem svetovnem prvenstvu, ki je prav tako potekalo v Debrecenu, je nastopilo 17 reprezentanc. Fantje so v skupinskem delu zabeležili zmago nad Latvijo ter poraza proti ZDA in Estoniji ter osvojili končno 10. mesto. Na prvenstvu so nastopila tudi dekleta in bila dvanajsta.