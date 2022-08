Slovenci se merijo s Črnogorci

Slovenija je na četrtkovi tekmi proti Nizozemski sprva kazala znake utrujenosti po težkem obdobju intenzivnih priprav. Pri mladih igralcih je ob odsotnosti Luke Dončića , Vlatka Čančarja , Eda Murića in Mika Tobeyja bilo vidno pomanjkanje samozavesti. A tekma proti - na papriju - od Nizozewmcev bolj kakovostni Črni gori, je mladeniče prikazala v popolnoma drugačni luči. Ob bolj izkušenih Alekseju Nikoliću , Žigi Dimcu , Zoranu Dragiću in Jaki Blažiču so Žiga Samar , Luka Ščuka in Bine Prepelič začeli zelo odločno. Odlična akcija Ščuke sredi prve četrtine je navdušene navijače dvignila na noge in po prvi četrtini so poletni Slovenci vodili že 23:6.

Na polčas so se Slovenci odpravili z bolj skromno prednostjo 41:30, a sporočilo mladih upov, ki še vedno upajo, da bodo skupaj z bolj izkušenimi soigralci zaigrali na Eurobasketu, je bilo jasno in glasno. Lahko se kosajo z bolj izkušenimi tekmeci in verjamejo v svoje sposobnosti. Po prvem polčasu je met z razdalje podobno kot proti Nizozemski znova bil slab (3/13), zato pa bolj navdušuje igra pod košem, saj so Slovenci zadeli kar 14 od 18 metov za dve točki.

Mrk na začetku drugega polčasa

Vročekrvni mladeniči so med polčasom očitno ohaldili glave pod hladno prho, saj v tretji četrtini več kot sedem minut niso dosegli niti enega koša. Črnogorci so se približali na zgolj dve točki zaostanka, nato pa je ledeno hladne Slovence vsaj za trenutek malo ogrel Jurij Macura. Sledil je odgovor gostov, ki so prvič na tekmi povedli, a Samar je z uspešnim metom za tri točke dokončno znova zagnal napad svoje reprezentance. Prav 21-letni Jeseničan je tudi v težkih trenutkih nadaljeval z zelo energično predstavo in svojim soigralcem vsiljeval bolj hiter tempo igre.