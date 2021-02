Slovenci proti Ukrajincem s popolno mobilizacijo

Ne glede na dejstvo, da sta tekmeca že uvrščena na EP, pa dvoboj ne bo minil brez tekmovalnega naboja, saj bo razplet vplival na končni vrstni red na lestvici. Slovenija je že odigrala pet tekem in zbrala štiri zmage ter zabeležila en poraz. Ukrajinci so na drugi strani po dvakrat zmagali in izgubili, povsem za konec kvalifikacij pa jih v ponedeljek nato čaka še obračun z Madžarsko. Z zmago proti Slovencem bi torej ohranili upanje za skok na sam vrh, ki pa bi ga v primeru sobotnega uspeha že dokončno zasedli slovenski košarkarji. "Proti Madžarski smo pričakovali težko tekmo. Imeli smo sicer nekaj nihanj v igri, a smo vse skupaj nadomestili z veliko željo, motivacijo, borbenostjo in ekipno igro. In to moramo ponoviti tudi v soboto. Ukrajina ima sicer nekoliko drugačno strukturo ekipe. Zadnja leta se redno srečujemo, tako da se dobro poznamo. Njihova taktika temelji na igri po globini, pri čemer izkoriščajo moč in višino, ki jo imajo. To je njihova glavna prednost in znova bo zelo pomembno, da najdemo način, kako izničiti njihovo igro pod košem. Prekiniti moramo povezavo med zunanjo in notranjo linijo ter biti še posebej pozorni pri skoku,"je bil za uradno spletno stran KZS izčrpen slovenski selektor Aleksander Sekulić.