Košarka

Kako huda je ob gladkem porazu z Latvijo poškodba Luke Dončića?

Riga, 16. 08. 2025 17.00 | Posodobljeno pred 54 minutami

Avtor
A.V. , STA
Slovenski košarkarji so v okviru priprav na bližajoče se evropsko prvenstvo doživeli še četrti zaporedni poraz. Po Nemčiji in Litvi je bila od varovancev selektorja Aleksandra Sekulića boljša še izbrana vrsta Latvije, ki je na prijateljski tekmi v Rigi slavila s 100:88. Da bo mera polna in skrbi za slovenski tabor še večje, je poskrbela poškodba prvega zvezdnika Luke Dončića, ki je sredi tretje četrtine zaradi močnega udarca v koleno šepajoč zapustil igrišče.

Slovenska košarkarska reprezentanca je na prijateljskem turnirju v Rigi doživela dva poraza in je še vedno brez zmage v pripravah na evropsko prvenstvo, ki se bo začelo čez manj kot dva tedna. Z Luko Dončićem, ki je v drugem polčasu dobil udarec v koleno in šepajoč zapustil igrišče, je izgubila proti Latviji z 88:100.

Slovenski zvezdnik, ki je konec tekme dočakal na klopi s povitim desnim kolenom, je v 20 minutah na parketu zbral 26 točk, dvomestna pa sta bila še Klemen Prepelič in Gregor Hrovat, ki sta dosegla po 15 točk. Slovenija je odigrala dve tretjini predvidenih testnih preizkušenj pred eurobasketom, njen izkupiček pa so štirje porazi s povprečno 14,5 točke razlike.

Slovenska košarkarska reprezentanca je v okviru priprav na evropsko prvenstvo v Rigi doživela še četrti zaporedni poraz. FOTO: Aljoša Kravanja

Do odhoda na Poljsko bodo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića odigrali še dve tekmi. V sredo se bodo v Stožicah pomerili z Veliko Britanijo, 21. avgusta pa jih čaka Srbija v Beogradu. Slovenija bo predtekmovanje igrala v Katovicah proti Poljski, Franciji, Belgiji, Islandiji in Izraelu. Prva tekma jo čaka 28. avgusta.

Slovenija je dan po visokem porazu z Litvo prikazala svoj najboljši polčas to poletje. Navdušujočih je bilo predvsem prvih 15 minut, ko je Luka Dončić dirigiral selekciji tako v obrambi kot napadu. V prvih 10 minutah je Dončić dosegel 15 točk ob metu 4:5 za tri točke, do odmora pa je imel že 26 točk, 5 podaj in 4 skoke.

Aleksej Nikolić je po odhodu Luke Dončića s parketa (poškodba) neuspešno poskušal povezati niti igre v slovenski izbrani vrsti, ki je klonila še četrtič zapored v pripravah na bližajoče se evropsko prvenstvo. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija je v prvi četrtini vodila že za 13 točk, na nekaj črnih minut sredi drugega dela, ko so gostitelji naredili delni izid 13:2, pa je odgovorila z dvema točkama prednosti ob glavnem odmoru. Veliko slabše je bilo nadaljevanje. Latvija je v prvih treh minutah drugega polčasa naredila delni izid 18:0, povedla z 68:52, hkrati pa je Slovenija ostala brez Dončića, ki je ob trku z Gregorjem Hrovatom dobil udarec v desno koleno in šepajoč odšel v slačilnico.

Slovenski zvezdnik se je nekaj minut kasneje vrnil na klop z ledom na kolenu, vendar v igro ni več vstopil, Slovenija pa se brez njega ni več vrnila v pozicijo za zmago.

Prijateljska tekma, Riga, izid:
Latvija - Slovenija 100:88 (21:31, 29:21, 27:13, 23:23) 

košarka priprave evropsko prvenstvo prijateljska tekma latvija slovenska reprezentanca
So trije porazi razlog za skrb? Nejevoljen tudi Dončić?

