Slovenci s prvega mesta v četrtfinale EP

Varovanci selektorja Matica Vidica so tako osvojili prvo mesto v skupini C in se bodo v četrtfinalu pomerili z drugouvrščeno ekipo skupine A, Srbijo. Ta je v skupinskem delu že morala priznati premoč Ukrajini. V nedeljo sta na sporedu tudi boja za medalje. "Z uvrstitvijo v četrtfinale smo izpolnili prvi zastavljeni cilj. Skupinski del smo končali z zanesljivo zmago proti Izraelu, medtem ko smo proti Belorusiji izkoristili svojo kvaliteto in predvsem dobro pripravljenost. V četrtfinalu nas čaka Srbija in pred nami je zelo zanimiva tekma. V nedeljo se vse začne znova, gremo korak za korakom, kam nas bo to pripeljalo, pa bomo videli jutri zvečer," je za spletno stran KZS povedal selektor Vidic.