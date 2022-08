Slovenci se bodo z Dončićem lotili Turkov

V Turčijo je pripotovalo petnajst košarkarjev. Doma je ostal Gregor Glas, ki je po sobotni pripravljalni tekmi proti Črni gori začutil manjše bolečine v hrbtu in zdravniški pregledi so pokazali, da mladi branilec potrebuje mirovanje. Glede na to, da priprave prihajajo v sklepno fazo, kjer so napori vse večji, sta se s selektorjem Aleksandrom Sekulićem dogovorila, da zapusti priprave in s potrebnim počitkom odpravi bolečine. Je pa v Istanbul pripotoval Luka Dončić, ki bo tako na voljo selektorju za petkovo tekmo proti Turčiji.

Če so na tekmah proti Nizozemski (83:76) in Črni gori (70:52) več priložnosti za dokazovanje dobili mlajši upi, bodo tokrat več igralnih minut dobili prvokategorniki. Intenzivnost treningov in tekem se namreč stopnjuje in strokovni štab lovi ritem, ki reprezentanco čaka na Eurobasketu.