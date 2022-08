Ob zaključku prvega polčasa minimalno vodstvo gostov

Slovenska in Hrvaška košarkarska reprezentanca sta se junija pomerili v Stožicah na "poslovilni" tekmi Gorana Dragića pred domačim občinstvom. Tekma je takrat za razliko od tokratne pripravljalne štela za kvalifikacije pred prihajajočim svetovnim prvenstvom, ki se bo odvijalo prihodnje leto. Današnja prijateljska tekma, ki zagotovo ne bo nič manj "napeta", je zadnja v sklopu priprav na prihajajoče evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostile Nemčija, Italija, Gruzija in Češka. Naši fantje bodo branili zlato, ki so ga leta 2017 osvojili v Istanbulu.

Toda najprej se je potrebno osredotočiti na današnjo tekmo. V nabito polni dvorani Zlatorog je kot vedno čutiti naelektreno ozračje, tisto pravo pozitivno vzdušje. Toda, ko je na parket stopil Luka Dončić, se je seveda vse skupaj še bolj zaiskrilo. Slovenci, ki so na zadnjih petih obračunih vedno slavili, so tekmo otvorili z naslednjo peterko: Tobey, Nikolič, Blažič, Čančar in Dončić. Hrvati, pri katerih je novinec v ekipi naturalizirani Jaleen Smith, pa so začeli takole: Smith, Simon, Ramljak, Šarić, Matković. Pet minut pred koncem prve četrtine je rezultat na zaslonu kazal 11:13 v prid gostom. Ko je na parket vstopil Goran Dragić je poskrbel za prvo vodstvo naših fantov (14:13), Zoran Dragić pa je dobri dve minuti pred koncem prvega dejanja s trojko popeljal Slovenijo v novo vodstvo (18:17). Prva četrtina se je nato končala izenačeno (25:25).

V drugi četrtini so vodstvo znova prevzeli Hrvati (25:28). Najboljši strelec v naši reprezentanci je za zdaj Žiga Dimec s sedmimi točkami. Na drugi strani je Zubac s šestimi. Hrvati so se po nekje štirih minutah igre druge četrtine oddaljili za pet točk (25:30), toda Slovenci so se takoj približali na točko zaostanka (29:30), in kasneje tudi prevzeli vodstvo (31:30). Trojka Dončića in zabijanje Tobeyja sta navdušila zbrano množico, toda na drugi strani precej razigrani nasprotniki niso dovolili, da bi jim lahko pobegnili. Rezultat je dobri dve minuti pred koncem prvega polčasa kazal 36:39 v korist gostov.