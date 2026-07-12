Derbi skupine: Sloveniji bo nasproti stal Izrael

Trenutna generacija najbolj nadobudnih slovenskih košarkarjev ni tuja Izraelu. V zadnjih dveh letih so se z reprezentanco iz Bližnjega vzhoda udarili dvakrat, obakrat je zmaga romala v Slovenijo. Nazadnje sta si ekipi nasproti stali na svetovnem prvenstvu za igralce do 19 let, ko je bila s kar 79:55 boljša naša izbrana vrsta. Na srečanju je blestel predvsem Žan Smrekar , ki je dosegel 22 točk, a zaradi poškodbe ni na voljo Danijelu Radosavljeviću .

Slovenski selektor pričakuje derbi skupine proti ekipi, ki goji izredno hitro in agresivno košarko: "Izraelci bodo zagotovo trši oreh. Najverjetneje bo šlo za derbi skupine. S to generacijo smo že dvakrat igrali proti njim in obakrat smo bili uspešni. Slovijo po tem, da zelo veliko spreminjajo obrambo. Poleg tega so zelo agresivni in se poslužujejo izredno hitre košarke." Izrael je na prvi tekmi s 78:68 premagal Romunijo, ki bo zadnja tekmica naših košarkarjev v skupinskem delu domačega evropskega prvenstva.

Derbi skupine si boste lahko od 18.20 naprej ogledali na Kanalu A in VOYO.