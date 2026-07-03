Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka
Zgodba se razvija

Vodstvo Estonije proti Sloveniji po prvi četrtini

Tallinn, 03. 07. 2026 16.37 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Slovenija - Italija

Košarkarji Slovenije v Tallinnu igrajo tekmo petega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Gosti jih Estonija, ki jih je na prvi tekmi premagala v Kopru. Z morebitno zmago bi si varovanci Aleksandra Sekulića že zagotovili mesto na tekmovanju, ki ga bo prihodnje leto gostil Katar.

Aleksander Sekulić je kot prve na teren poslal Gregorja Hrovata, Urbana Krofliča, Žigo Samarja, Eda Mruića in Alena Omića. Uvodne štiri minute so minile zelo izenačeno. Na prvo minuto odmora so se z minimalnim vodstvom odpravili naši košarkarji (10:9). V nadaljevanju prve četrtine pa se je trend nekoliko obrnil v korist gostiteljev.

Z delnim izidom 8:0 ob koncu četrtine so do vodstva z 22:16 prišli Estonci, ki so dobro izkoristili nekatere težave v slovenski obrambi. Za domače je bil najbolj strelsko učinkovit Steefan Vaaks, ki je dosegel šest točk. Pri naši izbrani vrsti sta kraljevala Kroflič in Samar s štirimi doseženimi točkami.

Izkušeni košarkar Gregor Hrovat je kljub temu, da je slovenska ekipa precej oslabljena, napovedal boj za zmagi in prvo mesto v skupini H. "Naš cilj in želja sta dve zmagi in boj za prvo mesto. Imamo željo in energijo," je pred enim zadnjih treningov pred odhodom zagotovil Hrovat. Pričakuje polno dvorano v Tallinnu in tudi še močnejšo Estonijo, kot je bila na prvi tekmi. Maik-Kalev Kotsar je namreč ob prvi tekmi s Slovenijo v Kopru še igral na Japonskem, ekipi se je pridružilo še nekaj igralcev iz ameriške študentske lige.

Preberi še Oslabljena Slovenija kljub vsem težavam cilja na prvo mesto

Pred pomembnima tekmama kvalifikacij za SP Sekuliću preglavice povzročajo poškodbe in odsotnosti. Že pred časom je prvi zvezdnik Luka Dončić pojasnil, da iz osebnih razlogov prvič doslej to poletje ne bo igral za reprezentanco. Na naslednjih dveh tekmah tudi ne bo Vlatka Čančarja, ekipo je zapustil Luka Ščuka, proti Estoniji pa zaradi osebnih razlogov ne bo niti Klemna Prepeliča. Slovenci se bodo nato v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij v ponedeljek, 6. julija, v Stožicah pomerili še s Švedsko.

slovenija estonija košarka kvalifikacije za svetovno prvenstvo

Novopečeni slovenski državljan zapušča Dončića in druščino

24ur.com Krznar: Gre za moštvo, ki si zasluži spoštovanje in je navajeno zmag
24ur.com 'Estonci so proti Severni Makedoniji pokazali, da so resni tekmeci'
24ur.com Slovenske odbojkarice s pol moči opravile z Estonkami
24ur.com Serija zmag Slovenke pripeljala na rob polfinala
24ur.com Slovenske odbojkarice čaka proti Estonkam precej težje delo
24ur.com Slovenke v Estoniji do druge zmage
24ur.com Slovenski košarkarji dobili nasprotnike v kvalifikacijah za SP
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Davao
03. 07. 2026 18.30
Svetovnega prvenstva ne bomo videli!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Anne Hathaway navdušuje z nosečniškimi kombinacijami
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Zakaj nekateri starši otrokom ne želijo reči, da so lepi?
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
Skrivnostno življenje otrok modne ikone Donatelle Versace
zadovoljna
Portal
Slovenka obračala poglede v poletni obleki, ki je eden največjih hitov leta
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
V črni obleki z drznim izrezom je zasijala kot prava diva
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Po ločitvi od slavnega igralca se je zaljubila v kirurga
Tako je Georgina podprla Ronalda ob rekordu
Tako je Georgina podprla Ronalda ob rekordu
vizita
Portal
Ali je lani odprta krema za sončenje še varna?
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Koliko jajc na teden je res preveč? Odgovor ni takšen, kot ga večina pričakuje
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
Ste tudi vi tečni, ko ste lačni? Razlog se skriva v možganih
cekin
Portal
Kako sta slavni dvojčici ustvarili eno najbolj zaželenih luksuznih znamk na svetu?
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
Španija preseneča s cenami: ponekod za denar dobite več kot na Jadranu
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
moskisvet
Portal
Umrl je legendarni zlikovec iz Mad Maxa
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Jim Morrison in teorije zarote, ki ne izginejo niti 55 let po njegovi smrti
Jim Morrison in teorije zarote, ki ne izginejo niti 55 let po njegovi smrti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
Prihaja davek na velike avtomobile? SUV-ji so postali tako veliki, da jih želijo dodatno obdavčiti
dominvrt
Portal
Kako do bujnih hortenzij: 4 nasveti za čudovit vrt tudi v vročini
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Načini, s katerimi v temen prostor vnesete več svetlobe
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Skriti škodljivec, ki uničuje rast
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
7 skutinih peciv, ki jih boste to poletje pripravljali znova in znova
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Piknik brez stresa: te jedi pripravite že dan prej
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
Marelična marmelada z manj sladkorja: poln okus, manj sladkobe
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
voyo
Portal
Intervju z Madonno
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763