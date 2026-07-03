Vodstvo Estonije proti Sloveniji po prvi četrtini

Aleksander Sekulić je kot prve na teren poslal Gregorja Hrovata, Urbana Krofliča, Žigo Samarja, Eda Mruića in Alena Omića. Uvodne štiri minute so minile zelo izenačeno. Na prvo minuto odmora so se z minimalnim vodstvom odpravili naši košarkarji (10:9). V nadaljevanju prve četrtine pa se je trend nekoliko obrnil v korist gostiteljev.

Z delnim izidom 8:0 ob koncu četrtine so do vodstva z 22:16 prišli Estonci, ki so dobro izkoristili nekatere težave v slovenski obrambi. Za domače je bil najbolj strelsko učinkovit Steefan Vaaks, ki je dosegel šest točk. Pri naši izbrani vrsti sta kraljevala Kroflič in Samar s štirimi doseženimi točkami.