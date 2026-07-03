Vodstvo Estonije proti Sloveniji po prvi četrtini

Aleksander Sekulić je kot prve na teren poslal Gregorja Hrovata, Urbana Krofliča, Žigo Samarja, Eda Mruića in Alena Omića. Uvodne štiri minute so minile zelo izenačeno. Na prvo minuto odmora so se z minimalnim vodstvom odpravili naši košarkarji (10:9). V nadaljevanju prve četrtine pa se je trend nekoliko obrnil v korist gostiteljev.
Z delnim izidom 8:0 ob koncu četrtine so do vodstva z 22:16 prišli Estonci, ki so dobro izkoristili nekatere težave v slovenski obrambi. Za domače je bil najbolj strelsko učinkovit Steefan Vaaks, ki je dosegel šest točk. Pri naši izbrani vrsti sta kraljevala Kroflič in Samar s štirimi doseženimi točkami.
Izkušeni košarkar Gregor Hrovat je kljub temu, da je slovenska ekipa precej oslabljena, napovedal boj za zmagi in prvo mesto v skupini H. "Naš cilj in želja sta dve zmagi in boj za prvo mesto. Imamo željo in energijo," je pred enim zadnjih treningov pred odhodom zagotovil Hrovat. Pričakuje polno dvorano v Tallinnu in tudi še močnejšo Estonijo, kot je bila na prvi tekmi. Maik-Kalev Kotsar je namreč ob prvi tekmi s Slovenijo v Kopru še igral na Japonskem, ekipi se je pridružilo še nekaj igralcev iz ameriške študentske lige.
Pred pomembnima tekmama kvalifikacij za SP Sekuliću preglavice povzročajo poškodbe in odsotnosti. Že pred časom je prvi zvezdnik Luka Dončić pojasnil, da iz osebnih razlogov prvič doslej to poletje ne bo igral za reprezentanco. Na naslednjih dveh tekmah tudi ne bo Vlatka Čančarja, ekipo je zapustil Luka Ščuka, proti Estoniji pa zaradi osebnih razlogov ne bo niti Klemna Prepeliča. Slovenci se bodo nato v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij v ponedeljek, 6. julija, v Stožicah pomerili še s Švedsko.
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