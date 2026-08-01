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Košarka

Slovenci z izjemno igro nadigrali Špance za veliki finale

Trento, 01. 08. 2026 20.17 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A.V.
Slovenska reprezentanca U18

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je po odličnem drugem polčasu, ki ga je dobila z delnim izidom 49:27, in prepričljivi zmagi nad Španijo z 90:71 uvrstila v veliki finale letošnjega evropskega prvenstva v italijanskem Trentu. Prvo ime v slovenskih vrstah je bil s 26 točkami kdo drug kot Stefan Joksimović. Slovenci se bodo za naslov evropskega prvaka pomerili z gostitelji turnirja Italijani, ki so v drugem polfinalu po podaljšku tesno z 80:77 ugnali Francijo.

Selektor slovenske izbrane vrste do 18 let Domen Zevnik je v začetno peterko uvrstil Stefana Joksimovića, Maksa Ciperleta, Lukasa Bojovića, Gala Čopa in Martina Cizeja

Pomembnost srečanja v italijanskem Trentu je naredila svoje. Prvo slovensko točko smo namreč videli šele v tretji minuti prve četrtine, ko je bil s črte prostih metov uspešen Joksimović. Španci na drugi strani pa v teh nekaj uvodnih minutah niso znali izkoristiti nervoze v slovenskih vrstah. Kar niso storili branilci naslova, je uspelo na drugi strani varovancem Domna Zevnika, ki so si do sedme minute po izjemnih posamičnih vložkih Joksimovića in Ciperleja prvič na tekmi priigrali občutnejšo prednost osmih točk (17:9).

Stefan Joksimović je bil s 26 točkami znova prvo ime slovenske izbrane vrste.
Stefan Joksimović je bil s 26 točkami znova prvo ime slovenske izbrane vrste.
FOTO: Fiba

Po prvi minuti odmora španskega selektorja Victorja Garcie Slovenija ni več dosegla točke, njena tekmica pa jih je dosegla sedem zapovrstjo za minimalen zaostanek po uvodnih 10 minutah dvoboja (17:16). Španci so na krilih učinkovitih Diega Niebla in Chieka Dialloja na začetku druge četrtine prešli v vodstvo, ki so ga ohranjali vse do odhoda na veliki odmor. Branilci naslova so v tem delu igre zelo dobro zaustavili pretok žoge v napadu našim košarkarjem, ki nekajkrat niso našli ustreznega odgovora na agresivno tekmečevo obrambo. Španija je ob polčasu vodila za tri točke (41:44).

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Odločilne uvodne minute tretje četrtine

Slovenski košarkarji so podobno kot uvodno odprli tudi tretjo četrtino tekme. S precej bolj agresivno obrambo in kombinatornim napadom so Zevnikovi fantje postopoma, a zanesljivo prevzeli pobudo in v 25. minuti obračuna znova prešli v vodstvo (52:51). V napadu sta se v slovenskih vrstah razigrala še Ciperle (16) in Bojović (15), ki sta do konca srečanja zbrala dvomestno število točk. Slovenci so v zadnjih 10 minut tekme vstopili s prednostjo treh točk (58:55).

Maks Ciperle je z nekaj atraktivnimi vložki poskrbel za povišan utrip gledalcev na tribunah dvorane v Trentu.
Maks Ciperle je z nekaj atraktivnimi vložki poskrbel za povišan utrip gledalcev na tribunah dvorane v Trentu.
FOTO: Fiba

Slovenska prednost je ob odlični igri v obrambi in razpoloženostjo glavnih Zevnikovih adutov v napadu (Joksimović, Ciperle, Bojović, Krošelj...) iz minute v minuto naraščala. Španski selektor Garcia je z nekaj poskusi iz obupa - predvsem z različnimi inačicami kombinirane conske obrambe - skušal razbiti ritem slovenske igre. A ta je bila tako prepričljiva na obeh straneh igrišča, da je bil drugi potnik v veliki finale letošnjega Eurobasketa za reprezentance do 18 let praktično odločen že dobre tri minute pred zadnjim zvokom sirene (82:69). Slovenci so se na koncu razveselili visoke zmage z 90:71 in se bodo v nedeljskem obračunu za naslov evropskega prvaka pomerili z Italijani.

Evropsko prvenstvo (U18), polfinale, izid:

Slovenija - Španija 90:71 (17:16, 24:28, 17:11, 32:16)

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košarka evropsko prvenstvo u18 polfinale slovenija španija

'Verjamem v fante, da lahko premagamo tudi Špance'

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Komentator
01. 08. 2026 21.43
Dajmo fantje! Boljši ste!
Odgovori
+1
1 0
Komentator
01. 08. 2026 21.41
Dajte, stisnite! Zmorete, boljši ste!
Odgovori
+1
1 0
Slovenska pomlad
01. 08. 2026 21.19
Sramotno je,da se tega ne prenaša.
Odgovori
+3
4 1
Castrum
01. 08. 2026 21.18
Dejmo Fantje!
Odgovori
+2
2 0
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