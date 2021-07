Slovenci z novo visoko zmago korak bližje OI

Poljaki so s trojko začeli srečanje. Po dveh minutah igre so vodili z rezultatom 7:4. Zoran Dragić je nato s protinapadom priigral dve točki ter prosti met, ki ga je zgrešil. V slovenski reprezentanci je bil na začetku tekme zelo razpoložen Luka Dončić, ki je tudi držal priključek z vročimi Poljaki. Ti so z dobro igro v napadu po štirih minutah prve četrtine vodili s 15:10. Slovenija je na polovici prve četrtine prišla do prvega vodstva (16:15). Vajeti so z odličnim metom za tri točke (v prvi četrtini 6/8) znova prevzeli Poljaki, po zabijanju Zorana Dragića pa je sledilo izenačenje na 24:24. Po trojki Alekseja Nikolića v zadnji minuti prve četrtine je Slovenija povedla z 29:24. Končni izid četrtine (29:26) pa je postavil Poljak Damian Kulig.

Druga četrtina se je začela s petimi zaporednimi točkami Klemena Prepeliča, po trojki Murića pa je na semaforju pisalo že 37:29 v korist Slovenije. Reagiral je poljski selektor Mike Taylor, ki je vzel minuto odmora. Po novi trojki Nikolića je Slovenija prvič povedla z dvomestnim številom, in sicer z rezultatom 45:34. Znova je reagiral Taylor, ki je izkoristil še drugo minuto odmora. Slovenci so nato povedli s kar 15 točkami prednosti (52:37), nato pa je po zadeti trojki Aarona Cela hitro reagiral slovenski selektor Aleksander Sekulić in slabe štiri minute do konca polčasa vzel minuto odmora. Minuta odmora je dobro dela našim košarkarjem, saj je nato Dončić nemudoma zadel novo trojko. Dve minuti pred koncem druge četrtine je znašala prednost Slovenije 17 točk, nato pa že 20, saj je novo trojko zadel Dončić. To je bila že njegova 13. točka. Poljaki so se do konca polčasa nekoliko približali, Slovenija je na glavni odmor odšla z vodstvom 63:46.

Tretjo četrtino so začeli Poljaki z zabijanjem. Mike Tobey je nato zadel za dve točki, takoj za njim še Luka Dončić. Rezultat je po dveh minutah igre znašal 67:48 za Slovenijo. Vlatko Čančar je po zadeti trojki Sloveniji priigral najvišjo prednost, in sicer 21 točk. Minuto odmora je nato zahteval poljski trener. Prednost naše reprezentance je na polovici tretje četrtine znašala 19 točk. Sledilo je lepo polaganje Zorana Dragića za novo najvišjo prednost naše reprezentance, in sicer 22 točk, nato pa je udaril Luka z novo trojko in Slovenija je vodila že za 25 točk. Manj kot tri minute pred koncem je rezultat znašal 80:55. Slovenci so z odlično igro Poljake povsem razorožili. Po menjavi peterke so naši nekoliko popustili, vendar so imeli še vedno zelo udobno prednost 21 točk. Tretja četrtina se je zaključila z košem Prepeliča, razlika je tako znašala 23 točk.

Začetek zadnje četrtine in vodstvo Slovenije z 86:60, Dončić je naše spodbujal s klopi. Po treh minutah odlične igre naših reprezentantov je rezultat znašal 92:64. V igro je prvič danes vstopil tudi Luka Rupnik. Na svojo priložnost je tako čakal le še Jakob Čebašek. Naši so z odlično igro tako v obrambi kot v napadu ter po novi trojki Blažiča prišli v vodstvo za 30 točk. V igro je nato vstopil Čebašek, Sekulić je na parket tako poslal vse svoje fante. Hrovat je na polovici zadnje četrtine priigral 100. točko Slovenije. Čebašek je dosegel trojko in Slovenija je vodila že za 35 točk. Zmaga naših reprezentantov je bila tako le še formalnost. Tri minute pred koncem tekme je bil rezultat 104:72. Slovenci si bodo zagotovili prvo mesto v skupini. Med strelce se je minuto pred koncem vpisal tudi Rupnik ter poskrbel, da so med strelci tako vsi Slovenci. Deset sekund pred koncem je Slovenija tekmo zaključila s trojko Hrovata, končni rezultat je bil tako 112:77.