Sekulić previden pred prvim izzivom: Tudi Venezuelci niso prišli na izlet

V petek se je začelo 19. košarkarsko svetovno prvenstvo, na katerem četrtič nastopa tudi naša izbrana vrsta. Varovanci Aleksandra Sekulića boje v skupinskem delu danes začenjajo proti Venezueli. Vse drugo kot zmaga Slovenije bi bilo veliko presenečenje.

icon-expand "Na prvenstvu ni slabih ekip in tudi reprezentanca Venezuele na Japonsko ni prispela na turistični izlet," opozarja Sekulić. FOTO: Luka Kotnik

"Veliko časa smo s fanti preživeli skupaj in vsi komaj čakamo, da se prvenstvo začne. Na prvenstvu ni slabih ekip in tudi reprezentanca Venezuele na Japonsko ni prispela na turistični izlet, temveč si prav gotovo želi pustiti pečat na tem turnirju," je pred prvo tekmo previden selektor Aleksander Sekulić. Čeprav so Slovenci na Japonsko pripotovali močno okrnjeni – med pripravami se je poškodoval drugi zvezdnik ekipe Vlatko Čančar, že prej so ostali brez kapetana Eda Murića, proti Venezueli veljajo za izrazite favorite. Prav zaradi tega se v pripravah na srečanje osredotočajo zgolj in samo nase.

"Naša naloga bo, da odigramo tekmo po svojih najboljših močeh in upravičimo vlogo favorita. Kot vedno trdim, da bo ključ do uspeha kolektivna igra in maksimalna borbenost in požrtvovalnost. Držati moramo skupaj in igrati košarko na način, ki smo si ga zamislili in nam lahko prinese dober rezultat," je za spletno stran košarkarske zveze še povedal Sekulič. Venezuela v svojem moštvu nima zvezdnika svetovnega formata, vendar gre za zelo izkušeno reprezentanco, ki je že dlje časa v zelo podobni sestavi. V pripravljalnem obdobju je sicer zabeležila zgolj poraza, vendar gre poudariti, da si je za tekmece izbrala zelo kakovostne nasprotnike (Argentino, Španijo, Francijo, Avstralijo in Brazilijo), nekoliko presenetljiv je bil le poraz z Južnim Sudanom.

icon-expand Zoran Dragić je imel na lanskem Eurobasketu zdravstvene težave, sedaj pa je ponovno pri najboljših močeh. FOTO: Aljoša Kravanja

"Reprezentanco Venezuele poznamo, saj smo se z njimi pred dvema letoma srečali v olimpijskih kvalifikacijah. Gre za zelo borbeno in atletsko ekipo. Prve tekme na prvenstvu so vedno zelo nevarne. Vsekakor si želimo, da jo bomo dobro začeli, se s tem sprostili in zabeležili prvo zmago. Vemo, od kje nam pretijo največje nevarnosti. Biti moramo zbrani in potrpežljivi ter igrati svojo igro, kot smo to prikazali na zadnji pripravljalni tekmi proti Japonski," prvi izziv previdno pričakuje Zoran Dragić. Slovence druga tekma čaka v ponedeljek, ko se bodo pomerili z Gruzijo, v sredo pa še z Zelenortskimi otoki. Tudi ti dve tekmi se bosta začeli ob 13.30 uri po slovenskem času.