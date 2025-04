Slovenec Čančar in Hrvat Šarić nemočno spremljala jezni izbruh Srba Jokića

Tokrat so Nuggetsi proti Golden State Warriosom kljub 33 točkam, 12 skokom in 9 asistencam Nikole Jokića izgubili tretjič zapored. Ta poraz je bil drugi zaporedni, na katerem je Srb igral, saj je izgubil tudi proti Minnesoti, ko je tekmo zaključil z 61 točkami, 10 skoki in 10 asistencami. To pomeni, da je Jokić na zadnjih dveh obračunih zaman v povprečju beležil 47 točk, 11 skokov in 9,5 asistence.