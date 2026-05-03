Slovenec, ki ga je kapetan Zvezde udarjal brez milosti: 'Verjetno bi nadaljeval do onemoglosti'

Zlatibor je na drugi tekmi četrtfinala srbske košarkarske Superlige senzacionalno ugnal evroligaško Crveno zvezdo s 94:89, obračun v Čajetini pa je zaznamoval množični pretep, ki se je zgodil sredi tretje četrtine. V glavni vlogi pa kar kapetan in dolgoletni srbski reprezentant Nikola Kalinić. Slednjemu je zmanjkalo civiliziranih argumentov in ubral je nasilje ...

Na tleh pa slovenski košarkar Matej Čibej, ki v tej sezoni brani barve Zlatibora. Pred odhodom v Srbijo je igral za škofjeloški LTH Castings in GGD Šenčur, po incidentu v tretji četrtini obračuna z Zvezdo pa je za telegraf.rs opisal incidentno situacijo.

Šlo je, kot je vidno, za brutalni fizični napad dolgoletnega srbskega reprezentanta in člana številnih evroligaških eklip. Kapetana rdeče-belih Kalinića, ki bi moral biti vzor vsem in v vsemu ... "Nerad se spominjam dogodka. Tako je bilo, po blokadi sva padla na parket. Ko sem želel vstati, me je zagrabil z nogama. Spet sem padel, tokrat na njega. Vrgel me je, a sem se uspel ujeti na rokah, sicer bi padel na glavo," je sprva za telegraf.rs dejal 24-letni Slovenec.

Matej Čibej je pred odhodom v Srbijo igral v dresu Šenčurja. FOTO: KZS

"Na posnetku je videti, kot da bi ga želel udariti, ampak to je bila naraven gib roke, saj sem se želel ujeti, da ne bi bil padec še hujši. Potem me je začel udarjati s pestmi, jaz pa sem si zavaroval obraz, da me ne bi zadel v glavo. Kmalu so prišli soigralci in me zaščitili, sicer bi me verjetno še naprej udarjal," je za telegraf.rs razlagal slovenski branilec.

Do incidenta je prišlo, ko je kapetan favoriziranih gostov iz Beograda Nikola Kalinić blokiral domačega branilca Mateja Čibeja v enem izmed napadov. Ob tem sta igralca padla drug prek drugega, nato pa se je spor hitro sprevrgel v pretep, ki je izbruhnil praktično iz nič.

Košarkar Zvezde je nasprotnika udaril s pestjo in to kar dvakrat, potem ko je ta prvi zamahnil proti njemu in s tem dejansko sprožil celoten incident. Kasneje se je pojavil tudi posnetek dogodka iz drugega zornega kota, neposredno s parketa.

Izključenih kar šest igralcev