Košarka

Slovenec, ki ga je kapetan Zvezde udarjal brez milosti: 'Verjetno bi nadaljeval do onemoglosti'

Zlatibor, 03. 05. 2026 07.56 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
M.J.
Kalinić in Čibej

Poročali smo že, da se je na tekmi extra srbske košarkarske lige, šlo je za polfinalni obračun končnice med Zlatiborom in favorizirano Crveno zvezdo, zgodil hud incident, v katerega je bil vpleten kapetan rdeče-belih Nikola Kalinić, ki se je na "ulični" način lotil Slovenca v dresu ekipe KK Zlatibor Mateja Čibeja. Slednji je nekaterim srbskim medijem zlil svoje videnje incidenta ...

Zlatibor je na drugi tekmi četrtfinala srbske košarkarske Superlige senzacionalno ugnal evroligaško Crveno zvezdo s 94:89, obračun v Čajetini pa je zaznamoval množični pretep, ki se je zgodil sredi tretje četrtine. V glavni vlogi pa kar kapetan in dolgoletni srbski reprezentant Nikola Kalinić. Slednjemu je zmanjkalo civiliziranih argumentov in ubral je nasilje ...

Na tleh pa slovenski košarkar Matej Čibej, ki v tej sezoni brani barve Zlatibora. Pred odhodom v Srbijo je igral za škofjeloški LTH Castings in GGD Šenčur, po incidentu v tretji četrtini obračuna z Zvezdo pa je za telegraf.rs opisal incidentno situacijo.

Šlo je, kot je vidno, za brutalni fizični napad dolgoletnega srbskega reprezentanta in člana številnih evroligaških eklip. Kapetana rdeče-belih Kalinića, ki bi moral biti vzor vsem in v vsemu ... "Nerad se spominjam dogodka. Tako je bilo, po blokadi sva padla na parket. Ko sem želel vstati, me je zagrabil z nogama. Spet sem padel, tokrat na njega. Vrgel me je, a sem se uspel ujeti na rokah, sicer bi padel na glavo," je sprva za telegraf.rs dejal 24-letni Slovenec. 

Matej Čibej je pred odhodom v Srbijo igral v dresu Šenčurja.
FOTO: KZS

"Na posnetku je videti, kot da bi ga želel udariti, ampak to je bila naraven gib roke, saj sem se želel ujeti, da ne bi bil padec še hujši. Potem me je začel udarjati s pestmi, jaz pa sem si zavaroval obraz, da me ne bi zadel v glavo. Kmalu so prišli soigralci in me zaščitili, sicer bi me verjetno še naprej udarjal," je za telegraf.rs razlagal slovenski branilec.

Do incidenta je prišlo, ko je kapetan favoriziranih gostov iz Beograda Nikola Kalinić blokiral domačega branilca Mateja Čibeja v enem izmed napadov. Ob tem sta igralca padla drug prek drugega, nato pa se je spor hitro sprevrgel v pretep, ki je izbruhnil praktično iz nič.

Nikola Kalinić, Dejan Davidovac, Miloš Teodosić
FOTO: Profimedia

Košarkar Zvezde je nasprotnika udaril s pestjo in to kar dvakrat, potem ko je ta prvi zamahnil proti njemu in s tem dejansko sprožil celoten incident. Kasneje se je pojavil tudi posnetek dogodka iz drugega zornega kota, neposredno s parketa.

Izključenih kar šest igralcev

Po ogledu posnetka se je sodniška trojka odločila za ostre ukrepe in izključila skupno šest igralcev, po tri iz vsake ekipe. Pri Zlatiboru so morali igro predčasno zapustiti Čibej, Savić in HunterWhitfield, pri Crveni zvezdi pa Kalinić, Davidovac in Izundu. Obe klopi sta prejeli tudi tehnično napako. Po koncu incidenta je Kalinić ob odhodu v tunel zapletel še v besedni spor z domačimi navijači.

Malo_sutra
03. 05. 2026 09.19
Prvi si ti sel na njega z desno roko. kaj bi zdaj rad? to ti je sola da se lepo obnasaj do nekoga ki je ze neki dal v zivljenju.
Odgovori
+1
1 0
sherlock2
03. 05. 2026 09.15
Manjkata samo še Karleuša in Severina.
Odgovori
+1
1 0
Tako pac je
03. 05. 2026 09.09
Kaksen naravni gib roke,raje povej,da si ga hotel udariti,ampak si jih na tvojo zalost skupil.Drugic pa razmisli s katerim se bos fajtal.
Odgovori
-2
1 3
Stauffenberg
03. 05. 2026 09.03
To ni nič proti reklamiranju nasilja vsak dan tu za FNC...
Odgovori
+2
2 0
