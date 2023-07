Slovenec Mike Tobey iz Barcelone k Crveni zvezdi

Crvena zvezda je na spletni strani sporočila, da je sklenila enoletni dogovor z 213 centimetrov visokim košarkarjem iz New Yorka. V Evropi 28-letni Tobey igra od leta 2017, v Španiji je bil član Valencie, Tenerifa in Barcelone.

Tobey je tudi na seznamu slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo avgusta in septembra v Aziji. Ob slovenskem Američanu so na seznamu še Jaka Blažič, Saša Ciani, Vlatko Čančar, Jakob Lovrenc Čebašek, Žiga Dimec, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavžar, Aljaž Kunc, Miha Lapornik, Blaž Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Klemen Prepelič in Žiga Samar.