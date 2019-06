Slovenec na naboru lige NBA z majhnimi možnostmi, Olimpijin Šamanić kotira visoko

Za razliko od lanskega nabora lige NBA, ki je bil negotov zaradi izenačenosti igralcev na vrhu in zavoljo prisotnosti Luke Dončića zanimiv tudi za Slovence, je letošnji bolj predvidljiv. Prvi izbor, ki ga ima v rokah New Orleans, bo po napovedih 18-letni Zion Williamson , med prijavljenimi pa tudi 24-letni Slovenec Martin Krampelj.

Krilni igralec iz Velike Račne pri Grosupljem, ki je leta 2012 igral za slovensko reprezentanco do 18 let in je že nekaj časa tudi kandidat za slovensko člansko selekcijo, pravi, da je igranje v ligi NBA zanj življenjski cilj. Njegova največja prednost je natančen met - v ligi NCAA je imel 60,2 odstoten met iz igre - največja slabost pa dejstvo, da je imel že trikrat strgane kolenske vezi. "Od nekdaj so bile moje sanje, da bi bil izbran na naboru. Že kot otrok sem se zbudil sredi noči in gledal nabor lige NBA, zato sem se letos prijavil in po preverjanju možnosti tudi ostal na naboru. Navajen sem se dokazovati in naredil bom vse, da postanem igralec v ligi NBA," je pred nekaj dnevi v pogovoru za spletno stran hoopshd povedal Krampelj.

Krampelj, ki je letos dokončal študij na univerzi Creighton, za katero je v tej sezoni v ameriški univerzitetni ligi NCAA odigral 35 tekem in imel povprečje 13,5 točk in 6,9 skokov, po napovedih strokovnjakov nima možnosti, da bi ga 20. junija katera ekipa izbrala v prvem ali drugem krogu oziroma med šestdesetimi igralci, ki bodo izbrani na letošnjem naboru.

Do letos je bilo na naborih NBA izbranih dvanajst slovenskih košarkarjev. Ledino je leta 1997 oral Marko Milić , ki je zasedel 33. mesto in bil izbor Philadelphie 76-ers. Zadnji in hkrati najvišje uvrščen pa je bil lani Luka Dončić. Na tretjem mestu ga je izbralo moštvo Atlanta Hawks in ga nato v menjavi igralcev poslala k Dallas Mavericks. Za slovenske ljubitelje košarke bo tokrat zanimivo spremljati razplet okoli 19-letnega Hrvata Luke Šamanića , ki je letos nastopal za Petrol Olimpijo. Po zadnjih predvidevanjih naj bi bil celo izbran v prvem krogu; strokovnjaki ga uvrščajo okoli 25. mesta.

Od evropskih igralcev imata mesti v prvem krogu oziroma med prvimi tridesetimi igralci še 18-letni Francoz Sekou Doumbouya in Gruzijec Goga Bitadze(212 cm), ki je v zadnji sezoni igral za Budućnost. Medtem ko se lani do zadnjega trenutka ni natančno vedelo, kako bodo razvrščeni prvi trije kandidati - na koncu je bil prvi izbor DeAndre Ayton (Phoenix Suns), drugi pa Marvin Bagley III(Sacramento Kings), je letos vsem praktično jasno, kdo je številka ena. To je 201 centimeter visoki in 129 kilogramov težki Zion Williamson iz univerze Duke (v NCAA je v edini odigrani sezoni dosegel povprečje 22,6 točk in 8,9 skokov), ki mu poznavalci napovedujejo blestečo kariero v ligi NBA. Zaradi izjemnih fizičnih lastnosti, odlične telesne koordinacije, visokega košarkarskega IQ in zmagovalne miselnosti naj bi že v prvi sezoni postal eden vodilnih igralcev v ligi NBA.

Po projekcijah mu sledita ameriški organizator igre Ja Morant (Murray St.) ter Williamsonov soigralec na univerzi Duke, kanadski branilec R. J. Barrett. Kot drugi bo v dvorani Barclays Center v Brooklynu izbiral Memphis, tretji New York, četrti bodo znova na vrsti pelikani iz New Orleansa, ki so izbor dobili kot del menjave zvezdnika Anthonyja Davisa z Los Angeles Lakers, in peti Cleveland. Miami, katerega član zaenkrat ostaja Goran Dragić, bo izbiral kot trinajsti, Dallas Luke Dončića pa je svoje deseto mesto po lanskem dogovoru prepustil Atlanti in ne bodo izbirali v prvem krogu. Na vrsto bo prišel šele kot sedemintrideseti.