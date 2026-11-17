Izid, kvalifikacije za EP, ženske, 2. del, 3. krog:
Slovenija - Avstrija 93:50 (21:7, 21:11, 27:16, 24:16)
Slovenke 'pustošile' na Kodeljevem: Avstrijke domov z - 43
Slovenske košarkarice so odigrale tretjo tekmo v drugem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem so se pomerile z Avstrijkami in jih visoko premagale (93:50). Slovenke so pred tem v gosteh izgubile proti Italijankam, pred domačimi gledalci pa premagale Latvijke.
Izid, kvalifikacije za EP, ženske, 2. del, 3. krog:
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