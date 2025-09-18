'Slovenija bi si zaslužila polfinale Eurobasketa, Olimpija pa bo znova konkurenčna'

Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič kljub 35 letom še vedno deluje kot pravi mladenič. Po dolgem času, kot je še posebej poudaril v pogovoru za naš medij, v novo klubsko sezono vstopa brez večjih zdravstvenih težav. Osredotočen in motiviran, da v zeleno-oranžnem dresu s soigralci skuša v rezultatskem smislu nadgraditi lansko sezono.

Z dolgoletnim kapetanom ljubljanskega košarkarskega kolektiva sva se sprva dotaknila pred kratkim zaključenega evropskega prvenstva, ki ga je slovenska izbrana vrsta po nesrečnem porazu v četrtfinalu z Nemčijo končala na sedmem mestu. "Po dolgem času sem bil v vlogi navijača. Res sem vesel, da so fantje prikazali odlično igro in prišli vse do četrtfinala. Z malo sreče in boljšim sojenjem je bil polfinale realno dosegljiv. Škoda za zamujeno priložnost, a verjamem, da je pred slovensko reprezentanco svetla prihodnost," je uvodoma dejal Jaka Blažič, ki je prepričan, da je v finalu slavila kakovostnejša zasedba.

"V finalu se je igrala zelo kakovostna košarka. Na koncu, ko potegnem črto, je treba priznati, da so Nemci pokazali največ in posledično zasluženo postali evropski prvaki. Celovito gledano smo spremljali zelo dobro košarko, škoda pa je, da se Sloveniji ni uspelo prebiti v polfinale," se Blažič ne more otresti občutka, da je njegovim nekdanjim reprezentančnim kolegom resnično zmanjkalo le malo sreče za še vidnejši dosežek. Ko ga povprašamo za predstave klubskih soigralcev Alekseja Nikolića in Roka Radovića, se Jaku nariše nasmeh na obraz. "Nikolić je že v preteklih letih pokazal, iz kakšnega testa je. Njegove dobre igre v reprezentančnem dresu so postale že stalnica, Radović na drugi strani pa ima neustrašen značaj. Je pravi borec, za katerega nobena žoga ni izgubljena. Povsem zasluženo je bil del reprezentančne zgodbe na Eurobasketu."

Kapetan Cedevite Olimpije Jaka Blažič verjame, da bo ljubljanska zasedba tudi v novi sezoni konkurenčna najboljšim klubom iz regije in v evropskem pokalu. FOTO: KK Cedevita Olimpija icon-expand