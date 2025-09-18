'Slovenija bi si zaslužila polfinale Eurobasketa, Olimpija pa bo znova konkurenčna'

Z dolgoletnim kapetanom ljubljanskega košarkarskega kolektiva sva se sprva dotaknila pred kratkim zaključenega evropskega prvenstva, ki ga je slovenska izbrana vrsta po nesrečnem porazu v četrtfinalu z Nemčijo končala na sedmem mestu.
"Po dolgem času sem bil v vlogi navijača. Res sem vesel, da so fantje prikazali odlično igro in prišli vse do četrtfinala. Z malo sreče in boljšim sojenjem je bil polfinale realno dosegljiv. Škoda za zamujeno priložnost, a verjamem, da je pred slovensko reprezentanco svetla prihodnost," je uvodoma dejal Jaka Blažič, ki je prepričan, da je v finalu slavila kakovostnejša zasedba.
"V finalu se je igrala zelo kakovostna košarka. Na koncu, ko potegnem črto, je treba priznati, da so Nemci pokazali največ in posledično zasluženo postali evropski prvaki. Celovito gledano smo spremljali zelo dobro košarko, škoda pa je, da se Sloveniji ni uspelo prebiti v polfinale," se Blažič ne more otresti občutka, da je njegovim nekdanjim reprezentančnim kolegom resnično zmanjkalo le malo sreče za še vidnejši dosežek.
Ko ga povprašamo za predstave klubskih soigralcev Alekseja Nikolića in Roka Radovića, se Jaku nariše nasmeh na obraz. "Nikolić je že v preteklih letih pokazal, iz kakšnega testa je. Njegove dobre igre v reprezentančnem dresu so postale že stalnica, Radović na drugi strani pa ima neustrašen značaj. Je pravi borec, za katerega nobena žoga ni izgubljena. Povsem zasluženo je bil del reprezentančne zgodbe na Eurobasketu."
Od reprezentančne pa h klubski zgodbi. Začetek slednje je tako rekoč pred vrati, Blažič pa vanjo vstopa motiviran kot že dolgo ne. "Zopet smo zamenjali praktično vse tujce. V Ljubljani je ostal le D.J. Stewart, tako da bomo potrebovali nekaj časa, da se uigramo. Menim, da so nastavki za novo sezono dobro postavljeni, bomo pa morali vzpostaviti pravo kemijo tako na kot izven igrišča. Verjamem, da smo se proti vsakomur zmožni enakovredno kosati in s tem dostojno predstavljati slovensko košarko na mednarodni sceni. S kančkom športne sreče bomo marsikomu prekrižali načrte," je prepričan 35-letni Blejec.
Glede (rezultatskih) ciljev za novo sezono je bil Blažič bolj redkobeseden. "O konkretnih ciljih pred začetkom sezone nerad govorim. Bom ponovil to, kar sem dejal pred začetkom lanske sezone. Gremo tekmo po tekmo, na koncu pa bomo potegnili črto in videli, kam nas je omenjeni pristop pripeljal. Obeta se izjemno dolga in negotova sezona. Liga ABA vstopa v novo obdobje s povsem prenovljenim formatom ligaškega dela z dvema ločenima skupinama, evropski pokal pa bo znova zahteven. Konkretno, naša skupina je zelo kakovostna, a ne glede na to sem prepričan, da se bomo enakovredno kosali z vsakim tekmecem," je zaključil kapetan košarkarskih zmajev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.