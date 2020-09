Slovenija bo imela tudi košarkarsko e-reprezentanco

E-šport je najhitreje rastoče področje znotraj videoiger. Na letni ravni igre s športnimi vsebinami prinesejo različnim podjetjem milijardo evrov, je na predstavitvi projekta v prostorih Košarkarske zveze Slovenije (KZS) poudaril Samo Zavašnik, predsednik Društva za elektronske športe - spid.si. Izbor slovenske košarkarske reprezentance bo sestavljen iz štirih spletnih kvalifikacijskih turnirjev, ki bodo potekali novembra, ter velikim finalom 21. novembra 2020. Vse turnirje bo KZS prenašala v živo na svojih spletnih kanalih.

Najboljših pet igralcev in tri rezerve bodo predstavljali Slovenijo na turnirjih pod okriljem Fiba, ki je juniju letos že pripravila nekaj promocijskih turnirjev in požela veliko zanimanja ter pohval. Podobnega projekta se je pred časom lotila tudi Evropska nogometna zveza (Uefa).

Nesterović: Obračamo se v prihodnost

"Ob 70. obletnici ustanovitve Košarkarske zveze Slovenije se obračamo tudi v prihodnost. Poleg košarke na pravem parketu in igriščih se prihodnost igre seli tudi na področje e-športa. KZS se zato z veseljem podaja na parket virtualne košarke. Slovenska e-reprezentanca bo tekmovala pod okriljem Fibe in bo deležna vseh aktivnosti kot ostale reprezentance, vred s pripravami in medijskimi ter sponzorskimi aktivnostmi," je ob predstavitvi novega projekta dejal generalni sekretar zveze Radoslav Nesterović.

Sedemnajsti september je od 2017, ko je Slovenija na ta dan postala evropski prvak, praznik košarke. Četrtkov osrednji dogodek bo tekma za superpokal med Krko in Cedevito Olimpijo v Kranju.