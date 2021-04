Slovenija bo kandidirala za organizacijo EP v košarki za ženske

Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) je rok za oddajo dokumentacije postavila na 5. maj. Ideja in želja Košarkarske zveze Slovenije (KZS) je, da bi Ljubljana gostila dve predtekmovalni skupini ter sklepno fazo ženskega EP 2023. Pri tem KZS računa na podporo vlade, kar je eden izmed številnih pogojev v obsežnem Fibinem razpisu za organizacijo prvenstva.

Izvršni odbor (IO) KZS je na seji potrdil poročilo programa dela KZS za leto 2020, poročila organov in komisij za leto 2020 ter načrt dejavnosti članskih reprezentanc za to koledarsko leto. Prav tako so člani sprejeli in potrdili tekmovalni pravilnik, tekmovalne propozicije in registracijski pravilnik košarke 3x3 ter v komisijo za košarko 3x3 potrdili dva dodatna člana. To sta Andrej Petrović in Gašper Ovnik, ki sta se pridružila predsedniku komisije Maticu Vidicu ter Borisu Majerju, Alešu Kuncu inSimonu Rožniku.