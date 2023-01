Slovenija bo z Dončićem gostovala pri Antetokounmpovi Grčiji

Čeprav tekma ne bo imela tekmovalnega naboja, bo še kako pomembna v pripravi na svetovno košarkarsko prvenstvo, ki ga bodo septembra gostili Japonska, Filipini in Indonezija, Slovenija pa se je nanj že uvrstila. Čeprav bo žreb skupin opravljen 29. aprila, je že nekaj časa znano, da bo Slovenija uvodni del igrala na Japonskem, natančneje v Okinawi. Vsi trije organizatorji spektakla prihodnje leto, ki bo na sporedu med 25. avgustom in 10. septembrom, so namreč izbrali partnerske ekipe, njihove odločitve pa je že potrdil Izvršni odbor mednarodne košarkarske organizacije FIBA. Slovenija bo tako igrala na Japonskem, Združene države Amerike na Filipinih in Kanada v Indoneziji.