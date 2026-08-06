Slovenija brez Dončića, a z Nikolićem, Čančarjem in zlatimi mladeniči

Pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo ima na lestvici skupine L Francija pet zmag in poraz, s štirimi zmagami in dvema porazoma ji sledi Finska, izenačene pa so Estonija, Švedska, Slovenija in Madžarska, ki so zbrale po tri zmage in poraze.
Tako kot v prvem tudi v drugem delu kvalifikacij vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Slovenska reprezentanca se bo konec avgusta za uvod v Parizu pomerila s Francijo, nato pa v Ljubljani z Madžarsko.
Selektor Aleksander Sekulić bo lahko računal na Vlatka Čančarja, v izbrano vrsto pa se po krajši odsotnosti vrača tudi Aleksej Nikolić. Novopečeni trener Barcelone je na seznam uvrstil tudi Stefana Joksimovića in Lukasa Nikolo Bojovića, ki sta pred dnevi z reprezentanco do 18 let osvojila evropsko prvenstvo, ter Urbana Krofliča, Vita Hrabarja in Lovra Faganela, ki so sredi julija v Stožicah postali evropski prvaki do 20 let.
"Najprej želim čestitati reprezentancama do 20 in 18 let za osvojena naslova evropskih prvakov. Ne samo, da je to izjemen dosežek. Je veliko priznanje slovenski košarki ter redko viden primer v Evropi, ko ena država v istem poletju združi dva naslova prvakov," je uvodoma povedal slovenski selektor.
"Naš fokus je že povsem usmerjen v nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v katerega se podajamo s tremi zmagami in tremi porazi. Tako sta prihajajoči tekmi s Francijo v Parizu in Madžarsko v Ljubljani izjemnega pomena. Zavedamo se kakovosti obeh tekmecev," je še dodal Sekulić.
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