Slovenija brez Dončića, a z Nikolićem, Čančarjem in zlatimi mladeniči

Pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo ima na lestvici skupine L Francija pet zmag in poraz, s štirimi zmagami in dvema porazoma ji sledi Finska, izenačene pa so Estonija, Švedska, Slovenija in Madžarska, ki so zbrale po tri zmage in poraze.

Slovenija je dvakrat premagala Češko in dvakrat izgubila z Estonijo. Švedsko je enkrat ugnala, na drugem obračunu pa klonila.

Tako kot v prvem tudi v drugem delu kvalifikacij vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Slovenska reprezentanca se bo konec avgusta za uvod v Parizu pomerila s Francijo, nato pa v Ljubljani z Madžarsko.

Selektor Aleksander Sekulić bo lahko računal na Vlatka Čančarja, v izbrano vrsto pa se po krajši odsotnosti vrača tudi Aleksej Nikolić. Novopečeni trener Barcelone je na seznam uvrstil tudi Stefana Joksimovića in Lukasa Nikolo Bojovića, ki sta pred dnevi z reprezentanco do 18 let osvojila evropsko prvenstvo, ter Urbana Krofliča, Vita Hrabarja in Lovra Faganela, ki so sredi julija v Stožicah postali evropski prvaki do 20 let.