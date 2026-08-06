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Slovenija brez Dončića, a z Nikolićem, Čančarjem in zlatimi mladeniči

Ljubljana, 06. 08. 2026 15.30 pred 3 dnevi 2 min branja 20

Avtor:
A.M.
Aleksander Sekulić

Slovenski košarkarski selektor Aleksander Sekulić je razkril seznam 19 košarkarjev za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. Slovenija bo v prvem ciklu drugega dela konec avgusta gostovala v Franciji ter v Ljubljani gostila Madžarsko.

Pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo ima na lestvici skupine L Francija pet zmag in poraz, s štirimi zmagami in dvema porazoma ji sledi Finska, izenačene pa so Estonija, Švedska, Slovenija in Madžarska, ki so zbrale po tri zmage in poraze.

Slovenija je dvakrat premagala Češko in dvakrat izgubila z Estonijo. Švedsko je enkrat ugnala, na drugem obračunu pa klonila.
Slovenija je dvakrat premagala Češko in dvakrat izgubila z Estonijo. Švedsko je enkrat ugnala, na drugem obračunu pa klonila.
FOTO: Profimedia

Tako kot v prvem tudi v drugem delu kvalifikacij vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Slovenska reprezentanca se bo konec avgusta za uvod v Parizu pomerila s Francijo, nato pa v Ljubljani z Madžarsko.

Selektor Aleksander Sekulić bo lahko računal na Vlatka Čančarja, v izbrano vrsto pa se po krajši odsotnosti vrača tudi Aleksej Nikolić. Novopečeni trener Barcelone je na seznam uvrstil tudi Stefana Joksimovića in Lukasa Nikolo Bojovića, ki sta pred dnevi z reprezentanco do 18 let osvojila evropsko prvenstvo, ter Urbana Krofliča, Vita Hrabarja in Lovra Faganela, ki so sredi julija v Stožicah postali evropski prvaki do 20 let.

Urban Kroflič je bil del idealne peterke evropskega prvenstva do 20 let.
Urban Kroflič je bil del idealne peterke evropskega prvenstva do 20 let.
FOTO: Luka Kotnik

"Najprej želim čestitati reprezentancama do 20 in 18 let za osvojena naslova evropskih prvakov. Ne samo, da je to izjemen dosežek. Je veliko priznanje slovenski košarki ter redko viden primer v Evropi, ko ena država v istem poletju združi dva naslova prvakov," je uvodoma povedal slovenski selektor.

"Naš fokus je že povsem usmerjen v nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, v katerega se podajamo s tremi zmagami in tremi porazi. Tako sta prihajajoči tekmi s Francijo v Parizu in Madžarsko v Ljubljani izjemnega pomena. Zavedamo se kakovosti obeh tekmecev," je še dodal Sekulić.

Celoten seznam reprezentantov:

Lukas Bojović, Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Lovro Faganel, Gregor Glas, Vit Hrabar, Gregor Hrovat, Stefan Joksimović, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Aljaž Kunc, Tibor Mirtič, Aleksej Nikolić, Alen Omić, Klemen Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar, Luka Ščuka.

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KOMENTARJI20

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bobiv
07. 08. 2026 17.35
Sekolič bo še te talente uničil!
Odgovori
+2
2 0
totigroti
07. 08. 2026 11.29
a lahko tega nesposobneža Sekuliča odstranite iz reprezentance...in dajte priložnost trenerju u-20....
Odgovori
+3
3 0
ReAnDa
06. 08. 2026 18.28
Komentator pri prenosih tekem bo spet obupaval? Ubogi revež, pa nič kriv.
Odgovori
+1
1 0
spehinprsut
06. 08. 2026 18.07
A lahko en referendum kdo želi Sekuliča za selektorja? Častim jaz.
Odgovori
+9
9 0
Dan D
06. 08. 2026 18.03
cjm del mladino od sekulića držat. ta jih bo uničil.
Odgovori
+6
6 0
Amor Fati
06. 08. 2026 17.17
Ko greš kot mladinec med člane, na prvem treningu pokasiraš dvajset udarcev, dvajset banan, in ene deset ukradenih žog. Članska košarka je povsem druga liga. Tle ni važno, sploh ni važno, kako dober in kako nadarjen si. Če ti preskoka ne uspe narediti, če ne izkoristiš najmanjše priložnosti tako v reprezentanci kot v klubu, te trener ali selektor, prec posadi nazaj na klop in si prec nazaj na klopi za rezervne. Vsi polagamo upe na tamalega Jokso. V krogih predvsem zaradi njegovega očeta, ki je bil neverjetna igračina. Ampak pred tamalim Jokso je še mnogo let. Lahko postane novi Goran Dragič ali pa novi Matic Rebec, ali pa celo novi Bine Prepelič. Ne mislit, da je vodja pri teh letih. On je še daleč od vodje, tudi med svojimi vrstniki.
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+0
2 2
Senca6
06. 08. 2026 17.13
kje te dončič je...sploh še igra haha..ta ženska ga je čist uničla jaoooo
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+2
6 4
Tomaz Korosec
06. 08. 2026 16.51
Spet bom oboleval, ko se bom sekiral zaradi slabega vodenja tekme, namesto da bi gledal tekmo.
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+3
4 1
graf
06. 08. 2026 16.48
Vse dokler bo imel Sekulić kaj besed v slo reprezentanci mi je košarka pomembna kot kriket četrta liga ...
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+7
9 2
zmerni pesimist
06. 08. 2026 16.39
In starim dončičom ter sekuličom
Odgovori
+6
7 1
G. Papež
06. 08. 2026 16.24
Zdaj bo pa Sekulić še mlade uničil. Škoda.
Odgovori
+8
11 3
turkiz
06. 08. 2026 15.41
Joksimoviča notri od prve minute. Ima nekaj,kar drugi nimajo. Je pravi vodja..
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+10
11 1
Amor Fati
06. 08. 2026 17.12
Lol.
Odgovori
-1
0 1
Xmmx
07. 08. 2026 16.25
kako novinarji hitro operejo mozgane tem slovenckom..mislijo da bo joksa na nivoju doncica..noro...
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0 0
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