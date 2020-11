Slovenija dobila prvo košarkarsko e-reprezentanco

V sodelovanju Košarkarske zveze Slovenije (KZS) in Društva za elektronske športe (Spid.si), odločale pa so tudi ocene soigralcev, so si najboljšo oceno in s tem mesto v prvi košarkarski e-reprezentanci Slovenije priigrali Gašper "gaps" Kemperle in Škofje Loke ter Nino "GreatFusilli" Rakitas iz Velenja na položaju obrambnega igralca, Žiga "Shejvi" Gaber iz Murske Sobote, Nik "urbi" Urbas iz Miklavža na Dravskem polju ter Bor "basket914" Šteblajiz Novega mesta na položaju centra in David "Babo23" Babičiz Šenčurja, Jani "dzani55" Žibertiz Slovenskih Konjic ter Andraž "Andi" Kores iz Miklavža na Dravskem polju kot napadalci, sporoča KZS.

Omenjena osmerica igralcev se bo skupaj zbrala že decembra ter se s tem začela pripravljati na nastope v dresu s slovenskim grbom. V prihajajočem letu bo Slovenijo predstavljala na uradnih tekmovanjih pod okriljem Mednarodne košarkarske zveze FIBA. Pomemben element za aktivacijo skupnosti so bili tudi spletni prenosi v živo, ki so s komentarjem izvedeni na platformah Facebook, YouTube in Twitch in si jih je skupno ogledalo več kot 20.000 navdušencev nad računalniškimi igricami ter košarko.

Nesterović: Veselimo se novih prihajajočih izzivov

"Vstop Košarkarske zveze Slovenije na virtualna košarkarska igrišča je odlično uspel. Lepo število prijavljenih igralcev je prikazalo ogromno računalniškega in košarkarskega znanja,"je dejal Radoslav Nesterović, generalni sekretar KZS. "Osmerici novopečenih slovenskih reprezentantov čestitam za uvrstitev v izbrano vrsto. Hkrati sem prepričan, da se ne bodo zadovoljili le z uvrstitvijo v e-reprezentanco, temveč želijo na tej novi poti tudi napredovati. Veselimo se novih prihajajočih izzivov in na turnirjih bomo s ponosom navijali za našo reprezentanco. Ob koncu bi se zahvalil Društvu za elektronske športe, Spid.si, ki je projekt izbora reprezentantov odlično izpeljalo, in verjamem, da vsi skupaj komaj čakamo, da reprezentante kmalu vidimo na delu."

Samo Zavašnik, predsednik Društva za elektronske športe, pa je dodal: "S projektom izbora košarkarskih e-reprezentantov smo orali ledino, saj pred tem še ni bilo organiziranega nobenega turnirja v igranju igrice NBA 2K21. Posledično nismo imeli predstave o velikosti te košarkarske skupnosti, številu aktivnih tekmovalnih igralcev ali nivoju igranja. Veseli nas, da nam je v sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije uspelo doseči nepričakovano dober odziv, tako po številčnosti udeležbe, kot tudi po dobrem nivoju igranja. Verjamemo, da bo s treningi novopečenih reprezentantov postal ta le še boljši in bo slovenska zasedba konkurenčna ne le v regiji, ampak tudi širše."