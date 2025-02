Slovenija dobro odprla obračun z Ukrajinci

Slovenija je uvodno četrtino dobila za dve točki, pri čemer je bil najboljši Žiga Daneu z osmimi točkami, eno manj je dodal Gregor Hrovat, ki je odlično vodil slovenski napad, saj je imel po prvih desetih minutah na svojem kontu že tri asistence.

Po današnjem obračunu z Ukrajino se bo Slovenija v ponedeljek pomerila še z Izraelom. Na evropsko prvenstvo se je sicer prebila po zadnji zmagi nad Portugalsko.

Tudi zato si je lahko Aleksander Sekulić lahko privoščil, da je v reprezentanco vpoklical kar štiri novince. To so Sergej Macura, Urban Kroflič, Žak Smrekar in Dan Duščak. V Rigo je Slovenija sicer odpotovala brez Tiborja Mirtiča, ki se je nedavno poškodoval.

Več sledi!