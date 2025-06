Slovenija eurobasket končala z zmago proti Srbiji

Košarkarice Slovenije so v zadnjem nastopu na 40. evropskem prvenstvu v Bologni premagale Srbijo s 84:69. Kljub temu razočarane zapuščajo Italijo, saj se kot tretjeuvrščena reprezentanca v skupini niso prebile v tako želeni četrtfinale oziroma razigravanje za medalje.

Slovenija, ki je na eurobasket odpotovala z visokimi cilji in željo po zgodovinskem prvem preboju med najboljših osem reprezentanc, si je pot v Pirej zaprla po porazih z Litvo in Italijo.

Tako je tudi peti zaporedni nastop na evropskih prvenstvih končala po skupinskem delu oziroma dodatnih kvalifikacijah za četrtfinale. Njena najboljša uvrstitev do sedaj na EP je deseto mesto, končna na letošnjem pa bo znana v nedeljo zvečer po zaključku skupinskega dela.

Varovanke grškega selektorja na slovenski klopi Georgiosa Dikaulakosa so proti Srbiji zabeležile prvo zmago na evropskih prvenstvih po več kot štirih letih. Nazadnje so junija 2021 v Strasbourgu premagale BiH. Njihov izkupiček na evropskih prvenstvih je zdaj pet zmag in devet porazov.

"Čeprav tekma ni odločala o napredovanju, je bila za nas zelo pomembna. Želeli smo zmagati, saj smo prejšnje evropsko prvenstvo v Ljubljani končali brez zmage. Igrali smo dobro košarko, zadovoljen sem, kako smo se pobrali po dveh težkih porazih. Okus je grenko-sladek, saj se zavedamo, da bi lahko dosegli več, izpad pa menim, da ni neuspeh, temveč začetek nekaj lepega za slovensko žensko košarko," je dejal selektor Slovenije.

Slovenija je temelje za zmaga položila že v prvem delu, ko je z delnim izidom 26:4 povedla 45:25. V prvem polčasu je dosegla 49 točk, med strelke pa se je v prvih 20 minutah vpisalo devet slovenskih igralk.

Tudi v nadaljevanju je Dikaulakos priložnost ponudil vsem dvanajstim igralkam, najbolje pa so se odrezale Američanka s slovenskim potnim listom Jessica Shepard, ki je zbrala 23 točk (met iz igre 10:12), 10 skokov in 6 podaj.

Trojnemu dvojčku se je približala tudi Eva Lisec z 11 skoki, 9 podajami in 4 točkami. Zala Friškovec je prispevala 17 točk (trojke 5:11), Tina Cvijanović pa jih je dodala 13 (met iz igre 6:8).

"Po dveh porazih nam ni bilo lahko. Danes smo pokazale pravi karakter in zmagale za nas igralke in strokovni štab. Življenje gre naprej, enkrat zmagaš, drugič se kaj novega naučiš. Prepričana sem, da bo ta reprezentanca še imela svoje priložnosti," pa je dejala Lisec.