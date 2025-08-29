Sekulić je udaril nazaj: Ne vem, zakaj se iščejo afere in negativne stvari

Slovenski košarkarji so se po četrtkovem bolečem porazu v prvem krogu evropskega prvenstva zbudili v novo sončno jutro v Katovicah. Petek je dan za počitek, trening in analizo. Med ljubitelji košarke v Sloveniji po šestem porazu na zadnjih sedmih tekmah vlada pesimizem. Poraz proti Poljski je zagotovo bolel, a preteklosti nihče ne more spremeniti, prihodnost pa je odvisna predvsem od dejanj tistih, ki bodo v soboto igrali proti Franciji.

Luka Dončić je pred očmi vodstva Lakersov pokazal, zakaj v Kaliforniji pred novo sezono lige NBA vlada optimizem. V statistiko je vpisal kar 34 točk (met iz igre 7/14), štiri skoke, devet asistenc in kar pet ukradenih žog. Razlog za nov boleč poraz proti Poljski zagotovo ne tiči v njegovi igri. A na to prvenstvo je prvi zvezdnik slovenske reprezentance prišel v novi vlogi, zdaj je kapetan moštva. Zato smo z zanimanjem spremljali petkov trening slovenske reprezentance v dvorani Spodek. Bo tudi tretjič zapored v Katovicah veliko večino odprtega dela treninga preživel v družbi izkušenih soigralcev ali se bo bolj posvetil mladim igralcem, ki so večino obračuna s Poljsko preživeli na klopi za rezerviste? Lahko poročamo, da je zadel tri od petih metov s sredine igrišča, večino časa pa je preživel v družbi Eda Murića.

Dan po tekmi sta pred novinarje stopila selektor Aleksander Sekulić in Aleksej Nikolić. Selektor je spregovoril o tem, da je kar nekaj Dončićevih soigralcev priznalo, da so zvezdniškega soigralca s svojo igro pustili na cedilu. "Ne bi zdaj kritiziral posameznikov. Vsak ve, koliko je dal, koliko bi lahko dal. Jaz verjamem, da je velika večina ali pa celo vsi dali svoj maksimum. Dejstvo je, da se delajo napake, vsak dela napake, tudi jaz in igralci in ne morem jim zameriti napak. Problem je, če jih ponavljaš. Bistveno pa je, da ostanemo skupaj, da držimo skupaj kot ekipa in verjamemo drug v drugega in da verjamemo v to, kar počnemo," je igro svojega moštva proti Poljski opisal Sekulić.

Slovenska javnost je Sekulića in njegove varovance na Poljsko pospremila z obilico pesimizma in številnimi kritikami, ki se po porazu v prvem krogu niso umirile, ravno nasprotno. "Slišal sem, da so bile (doma op. a.) neke kritike. Sicer ne vem, zakaj. Stvar, ki mene najbolj moti in se mene ne tiče, ker se nikoli ne postavljam pred slovensko reprezentanco ali slovenski grb, je ta, da se ustvarja neka negativna energija in negativno vzdušje okoli reprezentance. Sicer ne vem, zakaj. Kakšen je ta razlog? Mi poskušamo biti v nekem balončku, da se nas to ne dotakne. Mislim, da se dela zelo velika krivica, ne meni, ampak igralcem in ne vidim razloga, zakaj bi bili tako negativni. Res ne vidim, zakaj se iščejo afere. Ne vidim, zakaj se iščejo problemi, namesto da se iščejo pozitivne stvari in se poskuša (stvari rešiti) s skupnimi močmi. Jaz mislim, da vsi zastopamo Slovenijo. Mi, trenerji in igralci, ter vi, novinarji, zastopamo Slovenijo in jaz mislim, da je tudi na vas odgovornost, ne samo na nas, da prikažete Slovenijo v širši evropski, svetovni ali pa ožji slovenski javnosti, v čim boljši luči," je bil do vzdušja okoli reprezentance kritičen selektor.

Selektor je spregovoril o marsičem, predvsem pa se je poskušal osredotočiti na naslednji obračun s Francijo v soboto. Vseeno pa smo ga spomnili na boleč poraz proti Poljski in ključno tretjo četrtino, v kateri sta Dončić in Sekulić prejela tehnični napaki, ki sta občutno spremenili potek obračuna. "Dejstvo je, da moramo biti mirni, da moramo ostati mirni. Je pa zelo težko. Ne bi rad postavil sebe v neko situacijo, da bi jaz ali reprezentanca čutili posledice. A dejstvo je, da so se dogajale čudne stvari. Znova sem si tudi pogledal tekmo in reakcija je bila takšna, kot je bila. Fantje so iz krvi in mesa in včasih je težko. Nas pa je to, kar ste zelo dobro opazili, mogoče celo stalo zmage. Ne morem reči, da smo igrali slabo. Tudi oni so igrali dobro, ampak smo se pustili sprovocirati in omogočiti nasprotniku, domačinu, da se razigra. To je bila ključna razlika, ki je na koncu verjetno tudi botrovala porazu," je svoja dejanja in dejanja svojih varovancev v tretji četrtini opisal selektor.