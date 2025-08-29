Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Sekulić je udaril nazaj: Ne vem, zakaj se iščejo afere in negativne stvari

Katovice, 29. 08. 2025 18.56 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
31

Slovenski košarkarji so se po četrtkovem bolečem porazu v prvem krogu evropskega prvenstva zbudili v novo sončno jutro v Katovicah. Petek je dan za počitek, trening in analizo. Med ljubitelji košarke v Sloveniji po šestem porazu na zadnjih sedmih tekmah vlada pesimizem. Poraz proti Poljski je zagotovo bolel, a preteklosti nihče ne more spremeniti, prihodnost pa je odvisna predvsem od dejanj tistih, ki bodo v soboto igrali proti Franciji.

Luka Dončić je pred očmi vodstva Lakersov pokazal, zakaj v Kaliforniji pred novo sezono lige NBA vlada optimizem. V statistiko je vpisal kar 34 točk (met iz igre 7/14), štiri skoke, devet asistenc in kar pet ukradenih žog. Razlog za nov boleč poraz proti Poljski zagotovo ne tiči v njegovi igri. A na to prvenstvo je prvi zvezdnik slovenske reprezentance prišel v novi vlogi, zdaj je kapetan moštva. Zato smo z zanimanjem spremljali petkov trening slovenske reprezentance v dvorani Spodek. Bo tudi tretjič zapored v Katovicah veliko večino odprtega dela treninga preživel v družbi izkušenih soigralcev ali se bo bolj posvetil mladim igralcem, ki so večino obračuna s Poljsko preživeli na klopi za rezerviste? Lahko poročamo, da je zadel tri od petih metov s sredine igrišča, večino časa pa je preživel v družbi Eda Murića.

Preberi še 'Zdaj ni več naključje, da redno zmagujemo proti Sloveniji in Luki Dončiću'

Dan po tekmi sta pred novinarje stopila selektor Aleksander Sekulić in Aleksej Nikolić. Selektor je spregovoril o tem, da je kar nekaj Dončićevih soigralcev priznalo, da so zvezdniškega soigralca s svojo igro pustili na cedilu. "Ne bi zdaj kritiziral posameznikov. Vsak ve, koliko je dal, koliko bi lahko dal. Jaz verjamem, da je velika večina ali pa celo vsi dali svoj maksimum. Dejstvo je, da se delajo napake, vsak dela napake, tudi jaz in igralci in ne morem jim zameriti napak. Problem je, če jih ponavljaš. Bistveno pa je, da ostanemo skupaj, da držimo skupaj kot ekipa in verjamemo drug v drugega in da verjamemo v to, kar počnemo," je igro svojega moštva proti Poljski opisal Sekulić.

Slovenska javnost je Sekulića in njegove varovance na Poljsko pospremila z obilico pesimizma in številnimi kritikami, ki se po porazu v prvem krogu niso umirile, ravno nasprotno. "Slišal sem, da so bile (doma op. a.) neke kritike. Sicer ne vem, zakaj. Stvar, ki mene najbolj moti in se mene ne tiče, ker se nikoli ne postavljam pred slovensko reprezentanco ali slovenski grb, je ta, da se ustvarja neka negativna energija in negativno vzdušje okoli reprezentance. Sicer ne vem, zakaj. Kakšen je ta razlog? Mi poskušamo biti v nekem balončku, da se nas to ne dotakne. Mislim, da se dela zelo velika krivica, ne meni, ampak igralcem in ne vidim razloga, zakaj bi bili tako negativni. Res ne vidim, zakaj se iščejo afere. Ne vidim, zakaj se iščejo problemi, namesto da se iščejo pozitivne stvari in se poskuša (stvari rešiti) s skupnimi močmi. Jaz mislim, da vsi zastopamo Slovenijo. Mi, trenerji in igralci, ter vi, novinarji, zastopamo Slovenijo in jaz mislim, da je tudi na vas odgovornost, ne samo na nas, da prikažete Slovenijo v širši evropski, svetovni ali pa ožji slovenski javnosti, v čim boljši luči," je bil do vzdušja okoli reprezentance kritičen selektor.

Preberi še Žalostno slaba Slovenija po porazu s Poljaki z velikim strahom gleda proti Franciji

Selektor je spregovoril o marsičem, predvsem pa se je poskušal osredotočiti na naslednji obračun s Francijo v soboto. Vseeno pa smo ga spomnili na boleč poraz proti Poljski in ključno tretjo četrtino, v kateri sta Dončić in Sekulić prejela tehnični napaki, ki sta občutno spremenili potek obračuna. "Dejstvo je, da moramo biti mirni, da moramo ostati mirni. Je pa zelo težko. Ne bi rad postavil sebe v neko situacijo, da bi jaz ali reprezentanca čutili posledice. A dejstvo je, da so se dogajale čudne stvari. Znova sem si tudi pogledal tekmo in reakcija je bila takšna, kot je bila. Fantje so iz krvi in mesa in včasih je težko. Nas pa je to, kar ste zelo dobro opazili, mogoče celo stalo zmage. Ne morem reči, da smo igrali slabo. Tudi oni so igrali dobro, ampak smo se pustili sprovocirati in omogočiti nasprotniku, domačinu, da se razigra. To je bila ključna razlika, ki je na koncu verjetno tudi botrovala porazu," je svoja dejanja in dejanja svojih varovancev v tretji četrtini opisal selektor.

Tudi Nikolić ni bežal od odgovornosti igralcev. "Ko se to dogaja, moramo biti pametni, drug drugega opozoriti in si reči, da je dovolj, se osredotočiti na igro. Ne smemo se osredotočati na stvari, ki se dogajajo okoli nas. Med tekmo, ko si poln adrenalina, to zagotovo ni lahko. So pa to majhne podrobnosti, ki lahko, tako kot se je zgodilo včeraj, malce spremenijo tok tekme. Potem smo se ves čas poskušali vrniti, ampak oni so pobegnili že na 10 točk prednosti in suvereno ohranjali prednost. To je tudi prva stvar, ki smo jo danes omenili. Te padce moramo čim bolj skrajšati in nadaljevati z našo igro," je o disciplini in odnosu s sodniki dejal Nikolić.

slovenija eurobasket luka dončić francija poljska
Naslednji članek

Košarkarica pozitivna na THC: 'Do zaužitja ni prišlo zavestno'

SORODNI ČLANKI

'Zdaj ni več naključje, da redno zmagujemo proti Sloveniji in Luki Dončiću'

Kdo je kriv za kaj in kako bo drugič vse skupaj boljše?

Džikićevi varovanci šokirali aktualne prvake

KOMENTARJI (31)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
landrick landrick
29. 08. 2025 19.35
+1
Diht!
ODGOVORI
1 0
landrick landrick
29. 08. 2025 19.35
+1
Ta človek ni šiht!
ODGOVORI
1 0
Tami69
29. 08. 2025 19.35
Nima samospoštovanja,da bi spakiral in pokončno odšel…
ODGOVORI
0 0
supergigi
29. 08. 2025 19.35
Ne bi ga dal vodit KK Šoštanj ne pa reprezentanco lol
ODGOVORI
0 0
Pa kaj
29. 08. 2025 19.34
Sekula..drzi se😂..Muric se je pa verjetno veliko naucil, iz te tekme..predvsem, da se polaganje ne sme zgresiti
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
29. 08. 2025 19.32
Prav ne, selwmekcijo na EB vodi tisti, ki je ekipo na EB tja pripeljal!?
ODGOVORI
0 0
blackwizard
29. 08. 2025 19.31
+2
Daj luzer odstopi že enkrat, ker si glavni krivec za vse. Popušili boste to EP
ODGOVORI
2 0
PetindvajsetUR
29. 08. 2025 19.30
+2
Mogoce zato, ker ni pozitivnih stvari,razen Luke. Ker nismo videl ene uigrane akcije, izgubljeni v obrambi, da o tem, da se je igralo samo s pol ekipe ne omenjam.
ODGOVORI
2 0
yanay
29. 08. 2025 19.29
+1
Sam sem verjel v bolj razigrano Slovenijo. Saj nekaj stvari ni bilo slabih. Dokler naši fantje niso podlegli provokacijam Poljakov, smo bili dovolj blizu, da bi lahko pričakovali preobrat. Tehnične napake pa so stvari postavile na tisto mesto, ki so ga želeli in pripravili Poljaki. Žal met ni stekel, sploh Prepelič in Nikolić sta bila razglašena, njuni koši so zelo manjkali. Ponavadi se forma tekom tekmovanja stopnjuje in ni vrag, da ne bi tudi naši strelci prišli na okus. Glede na to, da primanjkuje višine, se čudim, da sta Ščuka in Jurković sedela, pa bi morala igrati. Res je, da jima primanjkuje izkušenj, ampak glede na to, da je tu menjava generacij, so težke tekme nujno potrebne za brušenje izkušenj. Koliko pa je ekipa brusila določene akcije, pa težko sodim, saj nisem imel vtisa, da so speljali kakšno izdelano akcijo.
ODGOVORI
1 0
seter73
29. 08. 2025 19.29
+2
pa daj spokaj lutka neaposobna.., pa ta ne more dveh ovc v sedlu past
ODGOVORI
2 0
Mean Cat
29. 08. 2025 19.25
+3
Kaj je ta udaril nazal??.....kaj je ta tip pokazal v vsem tem casu vodenja reprezentance?.......naj bo tiho
ODGOVORI
5 2
totigroti
29. 08. 2025 19.24
+7
Sekulič ne znaš vodit reprezentance...tiščiš neko svoje mučenje sam čakaš da bo Dončič sam rešil...ti moraš ostale igralce taktično pripravit in fizično da so na nivoju...kako vodita repko ti in Erjavc je katastrofa...če ti praviš da je obramba dobra ko dobi 105 košev imaš problem
ODGOVORI
8 1
niktalop
29. 08. 2025 19.24
+3
Sekulić udaril nazaj ??? Tega ne verjamem ker ta kvazi trener tudi tega ni sposoben kaj šele voditi reprezentanco v košarki.
ODGOVORI
4 1
Duh8
29. 08. 2025 19.24
+1
Narcis
ODGOVORI
2 1
anko46
29. 08. 2025 19.21
+9
Edino kar bo pozitivno, ko bo on in vodstvo KZS odstopili!
ODGOVORI
9 0
melhijad1
29. 08. 2025 19.22
+6
takrat bo košarkaški praznik...
ODGOVORI
6 0
Claus
29. 08. 2025 19.20
+7
kater narcis nesposoben
ODGOVORI
7 0
melhijad1
29. 08. 2025 19.19
+8
jokcanje kot vedno s strani sekulica...kaj pa naj pozitivnega najdemo?aja ful je pomlajena reprezentanca,ampak samo na klopi...
ODGOVORI
8 0
Arguss
29. 08. 2025 19.18
+10
Skupaj z erjavcem delata štalo že par let.Nesposobni pač.
ODGOVORI
10 0
juventina10
29. 08. 2025 19.17
+9
in katere so te pozitive,naj jih pove
ODGOVORI
9 0
štajerc65
29. 08. 2025 19.16
+11
Kaj pa je bilo pozitivnega v tekmi s Poljsko g. Sekulić? A da se obramba sploh ne igra, da se Luka krega s sodniki ko mu soigralec poda žogo...... Razčistimo že enkrat da je potrebna reorganizacija reprezentance prvi za odstrel pa je ravno selektor.
ODGOVORI
12 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189