'Dolgo sem v tej reprezentanci. Niso mi všeč nekatere stvari, ki se dogajajo'

Slovenska košarkarska reprezentanca je v petem poskusu vendarle zmagala na prijateljski tekmi pred EuroBasketom. Po porazih proti Latviji, Litvi in dvakrat proti Nemčiji je tokrat v polpraznih Stožicah z izidom 93:81 padla Velika Britanija. Luka Dončić je bil z 28 točkami in 10 asistencami pričakovano najboljši posameznik obračuna, po katerem pa sta Klemen Prepelič in selektor Aleksander Sekulić spregovorila o negativnem vzdušju, ki je prevladovalo okoli reprezentance v zadnjih dneh. "Probleme ustvarjajo od zunaj. Ne vem, zakaj, ne vem, kakšen je motiv in kakšna je ideja za tem," je dejal Sekulić.

Košarkarji Slovenije so v petem pripravljalnem testu pred evropskim prvenstvom, ki se bo začelo naslednji teden, vpisali prvo zmago. V Stožicah so premagali Veliko Britanijo s 93:81, v ospredju pa je bil znova Luka Dončić, ki je zbral 28 točk. Selektor Aleksander Sekulić je priložnost ponudil vsem štirinajstim igralcem, po točkah sta izstopala še Gregor Hrovat s 15 točkami in Klemen Prepelič z 12. Končno dvanajsterico, ki bo odpotovala na Poljsko, bo Sekulić predvidoma razkril po vrnitvi iz Srbije.

Po obračunu z Veliko Britanijo je spregovoril o vzdušju znotraj reprezentance in nekaterih negativnih dogodkih izven nje."Vzdušje je fantastično. Še posebej v zadnjih šestih, sedmih dneh. Ne vidim ničesar slabega in problemov. Probleme ustvarjajo od zunaj. Ne vem zakaj, ne vem, kakšen je motiv in kakšna je ideja za tem. Mi ne čutimo nervoze, vse poteka po ustaljenem ritmu, ki smo si ga tudi zastavili," je Sekulić mirno dejal po tednu, v katerem se je v javnosti veliko govorilo o odhodu Zorana Dragića iz reprezentance.

Izkušeni Klemen Prepelič se je izkazal z metom z razdalje (trojke 3:4) in glasno podporo mlajšim soigralcem, ki so znova dobili priložnost za dokazovanje. Po obračunu je Prepelič kljub zmagi dal jasno vedeti, da mu nekatere besede in dejanja kritikov izven reprezentance niso všeč. "V zadnjih letih smo imeli kar nekaj potresov. Jaz tega nikoli nisem skrival, vedno sem o tem govoril odkrito. Dejstvo je, da igralci nismo vpoklicani zato, da o čemerkoli odločamo. Tu smo zato, da damo vse od sebe. Tak je bil tu tudi Zoran. Bil je duša te ekipe. Vedno je bil odlično pripravljen in vedno je dal vse od sebe." "Po drugi strani imamo samo enega selektorja, ki mora na koncu narediti rez. Nisem bil del tega pogovora. Videl sem nekatere druge zadeve, ki morajo ostati znotraj ekipe. Niso mi všeč nekatere stvari, ki se dogajajo. Zelo dolgo sem v tej reprezentanci. Tudi meni so se dogajala krivice, tudi komu drugemu. A le ena je Slovenija in le ena slovenska reprezentanca. Prepričan sem, da nihče od 30 ljudi, ki so del reprezentance, ne dela v škodo reprezentanci. Tudi selektor sprejema odločitve zgolj zato, da bi Slovenija lahko bila najboljša na prvenstvu," je po obračunu z Britanci iskreno dejal Prepelič.