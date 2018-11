Slovenija gre v Ukrajino v 'vojno'

Slovenska košarkarska reprezentanca je v dopoldanskih urah odpotovala v Ukrajino, kjer jo v četrtek ob 17.50, s prenosom na Kanalu A in VOYO, čaka prva tekma petega cikla kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Pomlajena slovenska izbrana vrsta verjame, da lahko z mladostno energijo zmaga, in napoveduje, da bo vojno stanje v Ukrajini vidno na parketu.

Slovenska izbrana vrsta je imela za priprave v petem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo izjemno malo časa. Od zbora do odhoda v Ukrajino je imela zgolj dan in pol. "Časa je res malo. V drugem delu tekmovanja imamo vedno prvo tekmo v gosteh, drugo pa doma. Vse, kar si naredil, si naredil, preden se odpraviš na pot, nato lahko delaš le še na podrobnostih," priznava selektor slovenske reprezentance Rado Trifunović. "V dnevu in pol smo se taktično osvežili. Želimo, da je dobra energija in kemija znotraj ekipe. Na tekmah, ko imaš malo časa za pripravo, zmaguje energija,"je še dodal selektor.

Selektor Trifunović pravi, da gre Slovenija v Ukrajino v 'vojno'. FOTO: Damjan Žibert

Da mladost ni nujno slabost, verjame tudi kapetan Edo Murić. "Smo mlada reprezentanca, a to ni izgovor, da ne bi pokazali na parketu energije. Vsi košarkarji se morajo zahvaliti in dokazati za vpoklic v reprezentanco. To je dobra priložnost za mlade in upam, da se je ne bodo ustrašili, temveč pokazali, kaj znajo, saj so vsi dobri igralci. Verjamem v njih." Murić, ki je še brez kluba, nadaljuje, da je čast igrati vsako tekmo v dresu reprezentance. "Ne glede na to, ali je prijateljska tekma, ali je vse odločeno, mi verjamemo, da še lahko pridemo na svetovno prvenstvo. V Ukrajini bomo igrali, kot da je 0:0, dali bomo vse od sebe in upali na obe zmagi."

Prenos tekme Ukrajina:Slovenija si lahko v četrtek od 17.50 ure ogledate na Kanalu A.

Debitant v dresu reprezentance je tokrat Miha Škedelj. 19-letni krilni košarkar se v izbrani vrsti dobro počuti."Imeli smo zelo malo treningov, praktično en pravi trening. Ponovili smo stvari. Jaz, ki sem zraven prvič, pa sem izvedel, na kakšen način igrajo. Glede na to, da smo mlada ekipa, bomo igrali z veliko energije in jih skušali dobiti na tempo," je dejal košarkar Krke.

Tokrat je v izbrani vrsti debitant Miha Škedelj (levo), ki pritrjuje selektorju in kapetanu, da bo Slovenija igrala z veliko energije. FOTO: Damjan Žibert