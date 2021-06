Slovenci še drugič odpravili Hrvate, Tobey navdušil z debijem

Na debiju je sicer navdušil novopečeni slovenski reprezentant Mike Tobey, sicer soigralec Klemna Prepeliča pri Valenci. Na prvi tekmi v slovenskem dresu je vpisal 26 točk in 10 skokov, odlično pa se je znašel v navezi z Luko Dončićem, ki ga je pogostokrat zaposlil s podajami na t. i. 'alley-oop'. Odlično 'partijo' je tokrat odigral ostrostrelec Klemen Prepelič, ki je bil tudi prvi strelec reprezentance s šestimi zadetimi trojkami in 31 točkami. Luki Dončiću, za katerega je to bila sploh prva tekma v slovenskem dresu po EuroBasketu 2017, met ob privajanju na 'evropsko' košarki ni stekel, zaustavil se je pri 10 točkah, a je odlično razigraval soigralce, zbral je kar neverjetnih 17 podaj.

Navijaško vzdušje v Stožicah, topel sprejem za Tobeyja

Košarkarji Slovenije so dobili tudi drugo prijateljsko tekmo proti Hrvaški v okviru priprav na kvalifikacije za olimpijske igre. Po 94:80 v sredo na Reki so danes pred 8000 gledalci v Stožicah zmagali s 97:88. Za Slovenijo sta bili to edini pripravljalni tekmi pred odhodom v Kaunas, kjer se bo od 29. junija do 4. julija v družbi s Poljsko, Angolo, Južno Korejo, Venezuelo in Litvo potegovala za nastop na igrah v Tokiu. Tja vodi le prvo mesto, kar pomeni, da mora zmagovalec najverjetneje dobiti obe tekmi v skupini (Poljska, Angola), polfinale ter na koncu še finale. Prenos kvalifikacijskega turnirja bo na Kanalu A in VOYO.

Slovenija bo preostanek priprav do odhoda v Litvo 25. junija opravila na Bledu. Prva tekma v Kaunasu jo čaka 30. junija proti Angoli, naslednji dan sledi Poljska, nato dan odmora, v soboto in nedeljo pa verjetno še odločilni tekmi za odhod na Japonsko. Bolj kot rezultat je bil za obiskovalce Stožic tokrat v ospredju nastop Luke Dončića. Član prve peterke lige NBA iz Dallas Mavericks je znova poskrbel za nove zgodovinske mejnike.

Poleg tega, da je v Stožice privabil 8000 gledalcev, kar je v Sloveniji največje število obiskovalcev v zaprtem prostoru po izbruhu pandemije novega koronavirusa, je prvič po 2017 na košarkarski tekmi prisilil organizatorje, da so odprli tudi zgornje tribune dvorane Stožice. Nazadnje so bile te na košarkarskem dogodku zasedene, ko je Luka Dončić igral svojo prvo tekmo v državnem dresu v Ljubljani proti Hrvaški pred EuroBasketom 2017.

Njegova vloga na parketu se je na koncu izkazala za odločilno. Čeprav si je Slovenija že v prvi četrtini priigrala 16 točk naskoka (26:10), je odločitev o zmagovalcu po zaslugi izjemne predstave Maria Hezonje, člana Panathinaikosa (37 točk, 10 skokov), in bivšega člana Cedevite Olimpije Roka Lenija Ukića (23 točk) padla šele v zadnjih petih minutah. Luka Dončić je v igro znova vstopil sredi zadnje četrtine, ko je bil rezultat izenačen, s člani začetne peterke, Klemnom Prepeličem, Jako Blažičem, Edom Murićem ter Mikom Tobeyjem pa je poskrbel, da so lahko gledalci že dobre tri minute pred koncem poskakovali na 'kdor ne skače, ni Slovenc' (88:79).

Pripravljalna tekma, Stožice:

Slovenija – Hrvaška 97:88

Prepelič 31, Tobey 26, Blažič 12, Dončić 10; Hezonja 37, Ukić 23